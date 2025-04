Devin Juraj briljirao kao latino zavodnik i odnio pobjedu u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'

Peta epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je osam novih, vrhunskih transformacija koje su oduševile žiri, publiku i gledatelje pred malim ekranima. Nakon zbrojenih bodova žirija i bodova koje su kandidati međusobno dodijelili, pobjedu je odnio Devin Juraj koji je u petoj epizodi utjelovio latino megazvijezdu Malumu izvedbom pjesme 'El Préstamo'.

Sa smiješkom na licu Devin je preuzeo pobjedničku plaketu i poručio: „Donirat ću novce udruzi Logos Media. To je udruga koja se bavi edukacijom i organiziranjem radionica svojih članova kako bi pomogli obrazovanju i olakšali život ljudima s posebnim potrebama“, a žiri je bio jednoglasan u oduševljenju.

Foto: Luka Dubroja

„Devine, bio si mi Maluma jedan kroz jedan, apsolutno u svemu: u plesu, u interpretaciji, u boji glasa, u energiji, jednoj latino energiji! Ono što moram primijetiti – ja znam što ti privatno slušaš, i to se ne može mijenjati, s tim se rodiš. Ali ti si meni kao latino zavodnik, kao latino pjevač, ta uloga ti najbolje stoji!“, izjavio je Mario Roth.

„Ja sam imao osjećaj kao da Maluma gostuje po svijetu i sad je došao ovdje odraditi jedan nastup. I ti si bio Maluma, što Mario kaže, jedan kroz jedan. Ja mislim da je ovo bio kompletan nastup – deset od deset“, nadovezao se gostujući član žirija, Alen Bičević.

Foto: Luka Dubroja

„Bio si fenomenalan i ja bih pohvalio teatar koji se zbio i ti događaji oko stola…“, dodao je Goran Navojec, a Minea je zaokružila dojmove komentirajući: „Jako si zgodan danas, baš si mi zgodan! Super ti stoji ova uloga. Meni si do sada bio najbolji!“

Nakon emisije, Devin je podijelio svoje dojmove: „Na nastupu kao Maluma mi je bilo fantastično. Točka kao ‘El Préstamo’ od Malume je meni bila izuzetno bitna jer tu pjesmu slušam od 2018. godine i gajim jednu ogromnu ljubav. To je pjesma koja mene i dan-danas motivira da naučim španjolski i vjerujem da sad, sa znanjem tog teksta napamet, ću ga možda i naučiti. Drago mi je da se sav trud za ovu točku isplatio. Jer, na kraju krajeva, najbitnije mi je da zabavim sve i mislim da sam to uspio danas“, zaključio je Devin.

Peta epizoda započela je nastupom Marka Bošnjaka koji je izveo hit 'Ledena' legendarnog Toše Proeskog. „Tu pjesmu volim, dosta mi je zabavna i razigrana, pa se samo nadam da ću tu neku energiju koja je nonšalantna i vesela prenijeti“, izjavio je Marko prije nastupa, a sudeći prema komentarima žirija, u tome je i uspio.

Foto: Luka Dubroja

„Marko, iako je ovo za Tošu bio možda ‘pjesmuljak’ u usporedbi s ostalim njegovim izvedbama, ti si potpuno ušao u vibru pjesme. Prezadovoljan sam tvojim nastupom“, zaključio je Alen.

Pobjednik prethodne epizode, Igor Cukrov, ovoga puta transformirao se u glazbenu divu Terezu Kesoviju s pjesmom 'Što je ostalo od ljubavi'. „Tereza je više od pjevačice – ona je ikona. Kako ću ja to vokalno izvući, ne znam…“, priznao je Igor, prije nastupa, no s uspjehom je odradio i ovaj nimalo jednostavan zadatak.

Foto: Luka Dubroja

„Igore, jesi li ti dečko normalan?! Glazbu slušamo ušima, ali je doživljavamo kožom. Meni se danas koža ježila, to je bila prava stvar“, poručio je Mario.

Glumac Domagoj Nižić utjelovio je Marinu Perazić i grupu Denis & Denis s pjesmom 'Program tvog kompjutera'.

Foto: Luka Dubroja

„Domagoj, bio si fenomenalan – briljantan, duhovit i jako, jako zabavan. Tvoj pristup, priprema i izvedba odudaraju od svih prijašnjih nastupa“, naglasio je Goran.

Veliki iskorak u odnosu na prethodne transformacije u liku repera Eminema napravila je Stela Rade, izvevši njegov megahit 'Lose Yourself'. „Eminem je ljut na cijeli svijet i ta će ljutnja izaći i kod mene“, izjavila je Stela ususret nastupu kojim je oduševila žiri.

Foto: Luka Dubroja

„Stela, moram ti reći – bio sam pod dojmom. Repati i pjevati nije isto. Ti si to odradila vrhunski! Mario se ježio na Terezu, ja na Eminema. Sestro – ti si buraz“, komentirao je Alen.

Talijanski šarm u liku Umberta Tozzija donijela je Marcela Oroši s kultnom pjesmom 'Gloria'. „Kad čujem Talijane kako govore, meni oni zvuče kao da pjevaju“, priznala je Marcela, a njezin nastup pohvalila je Minea poručivši: „Ti si nevjerojatno fokusirana, talentirana i koncentrirana. Tvoj izlazak na scenu uvijek je savršenstvo“.

Foto: Luka Dubroja

Meri Andraković ovoga puta utjelovila Željka Joksimovića uz njegovu eurovizijsku pjesmu 'Lane moje'. „Najteže je donijeti nekoga koga privatno slušaš i voliš…“, priznala je Meri, a Mario je njezin nastup opisao komentarom:

„Ti si meni apsolutno uvjerljivo zvučala kad je u pitanju pjesma ‘Lane moje’. Kad ja slušam Željkovu izvedbu, ja istovremeno osjećam i tugu i radost i osjećam ljepotu. To je ono što sam ja večeras osjetio u tvojoj transformaciji“.

Foto: Luka Dubroja

Za kraj večeri, publiku i žiri ostavila je bez daha Mada Peršić kao Bruce Springsteen s pjesmom 'Dancing in the Dark'.

„Jako sam zadovoljna što sam dobila Brucea. Ja dosta ulazim u filozofiju svega, pa mi se sviđa taj njegov odmak. Kad njega gledaš – sav se nekako uspališ! Sviđa mi se njegova direktnost, ta eksplozivna energija. Ja sam suptilnija, a Bruce je bez šale – samo rock“, zaključila je Mada koja je svojim rokerskim izdanjem osvojila žiri.

Foto: Luka Dubroja

„Postoje neke pojave na rock sceni o kojima ne treba trošiti riječi, a jedna od takvih pojava je sigurno Bruce Springsteen – kao čovjek, pojava i umjetnik. Ti si uzela to sve i donijela na jedan svoj način. Je li to nuklearno? Ma to je atomska bomba nekakve vrste! U svakom slučaju, bila si fantastična – i to se osjetilo u cijelom ovom prostoru i studiju. Zaista si energetska bomba“, zaključio je Goran.