Devin Juraj ima prvi samostalni koncert u Zagrebu: 'Karijeru sam započeo za vrijeme korone'

U najkultnijem vrućem zagrebačkom podrumu, koji je u više od dvadeset godina ugostio more glazbenika i u kojem su neka današnja velika imena napravila prve korake svoje karijere, 13. prosinca čeka vas jedinstveni nastup multitalentiranog kantautora Devina Juraja. Upravo je Klub hrvatskih glazbenika Sax odabrao 21-godišnji pjevač iz Pule za svoj prvi samostalni nastup u Zagrebu, a za taj adventski utorak priprema pravu poslasticu za ljubitelje dobre glazbe.

- Živim za nastupe, smatram da je to vrhunac sna svakog glazbenika. Možemo stvarati, možemo pjevati u studiju, skupljati preglede na streaming servisima, ali sve je to neusporedivo s onim ultimativnim ciljem - prenositi pjesme publici, u sinergiji izvođača i publike proživjeti emociju glazbe, koja zbog takvih trenutaka i postoji.

Foto: Neja Markicevic / CROPIX

- Počeo sam glazbenu karijeru tijekom korone, u početku vala virtualnih glazbenika. Meni je od prvog dana cilj pozornica, a na svom prvom zagrebačkom koncertu planiram vratiti energiju rocka iz 1970-ih i 80-ih koja je na toliko načina elegantna, a opet malo i dekadentna - kazao je Devin koji će na koncertu izvesti svoje autorske pjesme "Jedina", "Dan dva", "Trajat će", "Samo tvoj" i "Level Up", koje su već pronašle put do svoje publike. No počastit će okupljene i jedinstvenim obradama najvećih hitova njegovih omiljenih glazbenika kao što su Dino Merlin, Frank Sinatra, Lana del Rey i Chris Stapleton. Pjevat će i pjesme sastava Bon Jovi, Europe, Black Veil Brides i Journey te popularnih eurovizijskih pobjednika iz Italije, grupe Måneskin.

Foto: Promo

Ovaj Istrijan iz Pule s radnom adresom u Zagrebu, iza sebe ima već impresivan broj osobnih pobjeda uz zanimljiva postignuća. Već sa 16 godina postao je finalist 'Supertalenta', kad je plesom opisivao sebe i emocije, što ga je 2016. dovelo do samog vrha najboljih talenata Hrvatske. Prošle godine doveo ga je do Dore, a kasnije i Eurosonga, gdje je, opet plesom, prenosio glazbenu poruke naše predstavnice. Cijelo vrijeme pisao je tekstove, skladao glazbu, svoja iskustva pretvarao u pjesme i polako ih predstavljao. Pjesme koje, za tako mladog autora, skupljaju do respektabilnih 100 tisuća pregleda na YouTubeu nose dozu mladenačke melankolije, ali i euforije, atmosferu svjetske produkcije, no i utjecaj prostora gdje živi, a sasvim širok spektar ritmova i tema jasno govore kako Devin Juraj ima neporeciv talent, no ne i svoj žanr.

Foto: Promo

- Publika i izvođač su za vrijeme koncerta u stalnom dijalogu. Međusobno odlučujemo kako se osjećamo za vrijeme i nakon same izvedbe. Showmani ostavljaju komadić sebe u drugima jer njima je osmijeh na licu publike najveće bogatstvo - ističe Istrijan.

Stoga zabilježite si u kalendar 13. prosinca u 21 sat i ne propustite odličan provod u Saxu uz dobru glazbu s Devinom Jurajem u glavnoj ulozi.

Foto: STUDIO11; Roberta Frančula

