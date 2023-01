Devin Juraj priznao: 'Zbog nove pjesme izgorio mi je ručak...'

Talentirani kantautor Devin Juraj ispunio si je veliku želju i nakon godina napornog rada i nastupa po cijeloj Hrvatskoj održao je prvi koncert u Zagrebu. U Klubu hrvatskih glazbenika Sax sinoć je priredio pravi glazbeni teatar, više od sat i pol neumorno je pjevao i plesao unijevši dašak glam rock dekadencije u kultni zagrebački podrum.

Izveo je obrade svjetskih hitova, no otpjevao je i pet svojih autorskih pjesama, a posebna poslastica večeri bila je premijerna izvedba šeste autorske pjesme 'Insignia', za koju je danas objavio i videospot.

Foto: Dražen Kokorić

- Težnja perfekcionizmu danas nas zaustavlja u svemu. Možemo i smijemo pogriješiti, a to svi često zaboravljamo, zato pjesma govori o nužnoj smrti ega i rođenju boljeg čovjeka. Cilj je da si oprostimo pogreške, prihvatimo ih i pustimo ih u prošlost, gdje su se i dogodile. Život je i lijep i težak. Neovisno gdje i kako živimo, iako svatko od nas prolazi različite probleme, dijelimo iste muke. Na nama je da osvijestimo što to lijepo imamo u životu. Kao da se međusobno nadmašujemo tko će pronaći veći novi problem, a sve manje uživamo u onome što imamo - govori 22-godišnji pjevač koji je u zadnje dvije i pol godine već predstavio pjesme 'Jedina', 'Dan dva', 'Trajat će', 'Samo tvoj' i 'Level Up'.

Foto: Matej Čelar

Novi singl potpuno je Devinovo autorsko djelo nastalo uoči prošlog ljeta, ali ostalo je s drugim radovima u ladici jer je na engleskom jeziku. Prošle jeseni pala je odluka da bi skladba mogla biti savršena za Izbor za pjesmu Eurovizije, no iako na Doru 2023. nije prošla, 'Insignia' je zaslužila pronaći put do publike.

- Osjetio sam samopouzdanje da imam dobru pjesmu i da se mogu prijaviti. Hranilo me zadovoljstvo što sam je stvorio, svoju prvu rock pjesmu. Nisam osjećao nervozu hoću li proći. Neću je izvesti na opatijskoj pozornici, ali predstavio sam je sinoć u Saxu, a danas kroz videospot cijeloj javnosti, kaže Istrijan iz Pule s radnom adresom u Zagrebu, koji pjesme stvara spontano, a tako je u jedno poslijepodne nastala i 'Insignia'.

Foto: Matej Čelar

- Melodija mi je zapela u glavi i odmah sam vizualizirao i koreografiju nastupa. Tog popodneva sam kuhao kad me ulovio kreativni val i da, pregorio mi je ručak, ali na svoje mjesto odmah je sjela cijela melodija i 80 posto stihova. Uvijek paralelno stvaram i glazbu i tekst, a iako me inspiriraju ljudi i tuđe priče, u svakoj pjesmi tu je i nešto osobno što se izvuče iz podsvijesti - govori mladić koji iza sebe ima već impresivan broj osobnih pobjeda uz zanimljiva postignuća, a najveća mu je želja što više nastupati.

Foto: Dražen Kokorić

Od početka pandemije, kad se vratio sa studija u Velikoj Britaniji kući, pisao je tekstove, skladao glazbu, svoja iskustva pretvarao u pjesme i polako ih predstavljao. Pjesme koje, za tako mladog autora, skupljaju do respektabilnih 100 tisuća pregleda na YouTubeu nose dozu mladenačke melankolije, ali i euforije, atmosferu svjetske produkcije, no i utjecaj prostora gdje živi, a sasvim širok spektar ritmova i tema jasno govore kako Devin Juraj ima neporeciv talent, marljivost, ali i prijeko potrebno strpljenje.

