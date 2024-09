Diana je svoju bol ispovijedala jednoj ženi: Ona sada opisuje kako se princeza 'slamala'...

Svi je pamte kao "princezu srca", no Diana Frances Spencer bila je i "plesna princeza". Anne Allan, baletna plesačica London City Balleta, dobila je 1981. godine poziv koji se ne odbija, a uključivao je podučavanje princeze od Walesa da nauči piruetu, piše Daily Mail. Tajno su se sastajale kako bi Diana usvojila sve tehnike plesa, a punih devet godina druženja rezultiralo je prijateljstvom te je princeza svojoj profesorici otkrila detalje svog privatnog života, od problema koje je imala u braku s princom Charlesom do njezine borbe s poremećajem prehrane. Balerina je o druženjima s Dianom pisala u memoarima "Ples s Dianom', koji su otkrili duboke tajne velebne palače kraljevske obitelji.

- Nije željela da je se oslovljava 'Vaše Kraljevsko Visočanstvo', nego po imenu - stoji u kopiji koju je dobio Daily Mail. Iz termina u termin počela je primjećivati bol kroz koju je prolazila sa suprugom. Diana je ispred nje plakala i smijala se dok je učila ples u crnom trikou i ružičastim tajicama.

Foto: PROFIMEDIA

- Jako ga volim i želim ga usrećiti i biti ponosan na mene kao svoju ženu - prisjetila se Anne riječi pokojne Diane i scene u kojoj princeza plače na tlu palače u vrijeme kada je u njezinom braku i princem postojala i druga žena - Camilla.

- Među nama nema ljubavi i uvijek sam sama. Samo želim biti voljena. Ne mogu nastaviti ovako. Jednostavno ne znam što da radim, Anne. Nalazim se u nepodnošljivoj situaciji. Charlesa nisam vidjela tjednima i on ne želi razgovarati sa mnom - žalila se princeza baletnoj profesorici.

Diana se trudila usrećiti Charlesa i jednom je organizirala piknik u njegovom omiljenom vrtu, no on je tražio batlere da sve prebace u interijer jer on "ne jede vani", prisjetila se Anne. Princeza se na zabavi 80-ih susrela oči u oči s njegovom ljubavnicom.

Foto: Mary Anne Fackelman/DPA

- Znam što se događa između tebe i Charlesa i samo želim da to znaš - rekla joj je Diana, a Camilla je uzvratila:

- Imaš sve što si ikada željela. Svi muškarci na svijetu zaljubljuju se u tebe. Imaš dvoje prekrasne djece. Diana je na to rekla: 'Želim svog muža'. Jednog dana, princeza je balerini otkrila i da pati od bulimije.

- Jako mi je žao što ti to nisam mogla priznati do sada - rekla je, prema Anne, koja ju je podržavala u ideji da se liječi i obavijesti javnost. Radna veza Anne i Diane završila je 1989., kada se Anne preselila u Škotsku.

Foto: PA/BBC SCREEN GRAB/PRESS ASSOCIA