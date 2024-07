Zvali su je 'Princeza naroda', a patila je od bulimije i depresije: Njezina smrt šokirala Britaniju

Princeza Diana, poznatija i kao Lady Di, danas bi proslavila 63. rođendan. Rođena je 1. srpnja 1961. godine u Sandringhamu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Potječe iz bogate obitelji koja je generacijama bila povezana s kraljevskom obitelji. Njezini roditelji rastali su se kad joj je bilo sedam godina, a njihov razvod bio je potaknut smrću Dianinog brata Johna. Bila je supruga današnjeg kralja Charlesa i jedna od najpopularnijih članica kraljevske obitelji u povijesti Velike Britanije. Njezina tragična smrt 'zavila' je svijet u crno, a voljeli su je zbog svoje jednostavne mudrosti i opuštenosti.

Pokretanje videa... 08:19 princeza Diana | Video: KanalRi

Diana i Charles vjenčali su se 29. srpnja 1981., a upoznala ih je njezina starija sestra, koja je jedno vrijeme izlazila s njim. Njoj je tad bilo samo 16 godina.

Screenshot | Foto: Screenshot

Vjenčanje iz bajke prenosile su 74 TV stanice širom svijeta, a mladu je gledalo više od 750 milijuna ljudi. Ceremoniji u katedrali svetog Pavla u Londonu prisustvovalo je 2.650 gostiju.

Pixsell | Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

No, od Charlesa se razvela 1996., a par je u braku dobio dvojicu sinova, princa Williama (42) i princa Harryja (39). Nakon razvoda izgubila je sve titule, ali i dalje je ostala 'Princeza naroda'. Naime, Charles je Dianu konstantno varao. Imao je aferu s Camillom Parker Bowles (76), s kojom je u braku od 2005.

PRINCE WILLIAM AT ETON COLLEGE | Foto: JULIAN PARKER

- Bilo nas je troje u braku pa je bila mala gužva - rekla je princeza Diana 1995. u intervjuu, godinu dana prije nego što su se i službeno rastali.

Charles and Diana's Official Birthday | Foto: PA

Nezaboravno pojavljivanje Lady Di bilo je nedugo nakon što je Charles javno priznao da joj je bio nevjeran dok su bili u braku. Diana je tada prekršila kraljevski protokol i na večeri se pojavila u izazovnoj crnoj koktel haljini sa spuštenim ramenima. On je svoje ponašanje pokušao opravdati izlikom da je njihov brak bio ‘nepopravljivo slomljen’.

Foto: Instagram/orijent

Princeza je nakon razvoda počela patiti od depresije i bulimije.

- Ujutro bih se probudila s osjećajem da ne želim ustati iz kreveta, osjećala sam se neshvaćeno i potišteno - rekla je jednom prilikom.

Mnogi je pamte po humanitarnom radu i sramežljivom držanju. Prilazila je ljudima, grlila, pričala, rukovala se, fotografirala... Ništa joj nije bilo teško, a mnogi su 'pali' na njezin šarm. Svoj posljednji humanitarni posjet Diana je imala u Bosni i Hercegovini od 9. do 11. kolovoza 1997. godine. Tijekom ta tri dana posjetila je i razgovarala sa žrtvama nagaznih mina u Tuzli, Zenici, Gračanici i Sarajevu te je željela još jednom svijetu pokazati koliko su veliki problem za tu zemlju mine zaostale iz rata.

storyeditor/2023-08-08/PXL_PA_191021_90243604.jpg | Foto: Stefan Rousseau/Press Association/PIXSELL

Fotografije princeze Diane tad su opet obišle svijet. To su bile jedne od princezinih posljednjih fotografija. Nažalost, tri tjedna kasnije poginula je u prometnoj nesreći u Parizu.

FILE PHOTO: Diana Princess of Wales smiles at an event held in support of land mine victims in Tuzla, Bosnia | Foto: DAMIR SAGOLJ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U ranim jutarnjim satima tog kobnog 31. kolovoza 1997. crni Mercedes Sedan velikom se brzinom zabio u 13. potporni stup pariškog tunela Pont de l’Alma. Dodi al-Fayed i vozač Henry Paul ostali su na mjestu mrtvi, a princeza Diana umrla je na putu prema bolnici.

Dodijev tjelohranitelj Trevor Rees-Jones jedini je bio vezan i jedini je preživio. Di i Dodi navodno su pokušavali pobjeći paparazzima. Diana je, prema obdukciji, umrla od posljedica srčanog aresta. Zaključeno je kako je smrt uzrokovana prevelikom brzinom automobila - kako Dianinog, tako i onih koji su je pratili, kao i nepažnjom vozača za kojeg je utvrđeno da je bio pod utjecajem alkohola.

ARCHIVES - LA VOITURE APRES L'ACCIDENT DE LA PRINCESSE DIANA - 1 | Foto: AGENCE

Istrage ove prometne nesreće donijele su niz nelogičnosti, ali i teorija zavjera.

Naposljetku, službeno su krivcem proglasili vozača Henrija Paula jer je izgubio kontrolu nad vozilom u tunelu Alma, naglasili su da je bio pijan i na antidepresivima te da nije mogao kontrolirati vozilo dok su ih proganjali fotoreporteri. Kao faktor koji je bio jedan od presudnih za pogibiju naveli činjenicu da Diana nije bila vezana.

PRINCESS DIANA AT THE TATE GALLERY FOR A GALA SHOW ON HER 36TH BIRTHDAY, LONDON, BRITAIN - 1997 | Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Njezin je posljednji ispraćaj tjedan dana nakon pratilo nevjerojatnih 2.5 milijardi ljudi, trećina tadašnjeg svjetskog stanovništva.