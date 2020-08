Diana se na vjenčanju osjećala kao 'janje pred klanje'. Znala je da neće biti sretna s Charlesom

Prošlo je dosta vremena od vjenčanja kad mi je Diana, u jednom privatnom razgovoru, priznala da se hodajući prema oltaru osjećala kao 'janje pred klanje', ispričala je kraljevska dopisnica Jennie Bond

<p><strong>Diana Spencer</strong> postala je Diana, princeza od Walesa, kada se udala za <strong>Charlesa </strong>29. srpnja 1981. Događaj je odmah proglašen vjenčanjem stoljeća. U Katedrali St. Paul u Londonu, okupilo se 2.650 uzvanika. Diana je nosila vjenčanicu od od svile i starinske čipke u koju je bilo utkano 10 000 bisera. Na glavi je nosila obiteljsku tijaru iz 18. stoljeća za koju je bio pričvršćen veo dugačak 8,5 metara. Putem televizije, najsvečaniji trenutak u životu Charlesa i Diane pratilo je 750.000.000 ljudi širom svijeta. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Godišnjica smrti Lady Di</strong></p><p>No, ono što je Diana skrivala duboko u sebi, nije mogao nitko ni naslutiti. Kad bi kamere izbliza prikazale njezino lice, jasno se vidjelo da je osjećala veliku nelagodu i da se jedva snalazi u svoj toj medijskoj pažnji. </p><p>Nakon što su izašli iz crkve, mladenci su sjeli u kočiju na koju su Charlesova mlađa braća Andrew i Edward objesili tablicu s natpisom 'upravo vjenčani'. Kočija ih je provezla kroz londonske ulice prepune oduševljenih građana koji su ih ispratili do željezničke stanice Waterloo. Tu su se ukrcali u čuveni kraljevski vlak 975025 Caroline odakle su se odvezli u Romsey. </p><p>Nakon trodnevnog odmora u Romseyu, Diana i Charles odletjeli su na Gibraltar, pa se tamo ukrcali na Kraljevsku jahtu Britannia kojom su 11 dana krstarili Mediteranom. Nakon Tunisa, Sardinije, Grčke i Egipta vratili su se u Škotsku na obiteljsko okupljanje u dvorcu Balmoral. </p><p>Tek mnogo godina kasnije, nakon Dianine smrti, bivša BBC-eva kraljevska dopisnica Jennie Bond ispričala je kako se Diana osjećala tog dana kad je trebala biti najsretnija mladenka na svijetu.</p><p>- Prošlo je dosta vremena od vjenčanja kad mi je Diana, u jednom privatnom razgovoru, priznala da se hodajući prema oltaru osjećala kao 'janje pred klanje'. Danas mi je jasno da je već tad slutila da taj brak neće biti ni približno sretan. Camilla Parker Bowles petljala se u njihov odnos još za vrijeme zaruka, no Diana je mislila da je to privremeno i da će se to promijeniti, ali je onda pronašla narukvicu koju je Charles namijenio Camilli i to kad su već bili zaručeni. U narukvici su bili ugravirani Camillini inicijali. To je prvi put Dianu dovelo do ludila i željela je znati zašto je njezin suprug to učinio, ispričala je Bond u jednom dokumentarnom filmu. </p><p>No, uskoro više neće imati vremena za preispitivanje suprugovih osjećaja. Ostala je u drugom stanju i 21. lipnja iduće godine rodila je Williama. Imala je 21 godinu i posvetila se majčinstvu i obavljanju protokolarnih obaveza. No, za razliku od tradicionalnih običaja na dvoru da na djecu uglavnom paze dadilje, Diana je željela što više vremena posvetiti prvorođenom sinu. Tako je mali William s ocem i majkom prvi put otputovao na službeno putovanje u Australiju kad je imao samo 10 mjeseci. </p><p>Ali ubrzo se saznalo da Diana pati od bulimije. Djevojci koja je odrastala poput većine svojih vršnjaka i završila školovanje sa 17 godina, udaja za 12 godina starijeg princa, koji se obrazovao u vrhunskim školama, koji je proputovao cijeli svijet i imao iza sebe brojne veze, ulazak u kraljevsku obitelj bio je veliki stres i opterećenje. Osim toga, ubrzo je shvatila što znači sintagma 'dvorske spletke'. </p><p>Dvije godine kasnije rodio se i Harry, a Diana je do posljednjeg trenutka tajila Charlesu da nosi još jednog sina. Charles nije mogao sakriti razočaranje što nije rodila djevojčicu. </p><p>Iako se Charles trudio oko djece, on sam je bio odgajan skoro spartanski, često puta odvojen od roditelja. Za razliku od njega, Diana je smatrala da joj je mjesto uz djecu i da mnogo zagrljaja i poljubaca ne mogu naštetiti njihovom odgoju, nego im samo mogu uliti samopouzdanje i osjećaj da su voljeni. </p><p>Bila je posebno osjetljiva na svoje sinove i jedan jedino put kad je doista bila bijesna na novinare je dan kad su mediji objavili njezinu fotografiju s Williamom i Harryjem dok ih vodi iz škole. Harry je isplazio jezik okupljenim fotografima, pa su ovu dječju gestu novinari ocijenili nedostatkom odgoja, što je Dianu izbacilo iz takta jer je silno pazila da dječaci budu pristojni. </p><p>Iako je morala poštovati stroge protokole, Williamu i Harryju željela je barem donekle priuštiti da odrastaju poput svojih vršnjaka. Kad god je mogla, odijevala ih je u traperice i tenisice, i na glavi bi nosili baseball kapice. Vodila ih je u McDonald's i na pizzu i željela im priuštiti ležerno djetinjstvo koliko je god to bilo moguće. </p><p>Uostalom, uskoro će se saznati da je njezin brak s Charlesom u ozbiljnoj krizi i da on i dalje održava vezu s Camillom. Pred djecom su glumili sretne roditelje iako su u braku bili samo formalno, a to je postala i javna tajna. Britanski magazini počeli su iz dana u dan objavljivati nove dokaze da je ljubav između Charlesa i Diane odavno umrla. </p><p>Kako je kasnije ispričala pred kamerama, Diana je rekla da je Camilla bila treća osoba u njihovom braku i da ih nikad nije pustila na miru. Uostalom i sama je mnogo puta uhvatila Charlesa kako potajno telefonom razgovara sa svojom prvom i najvećom ljubavi. Konačno, 1992. godine princ i princeza su objavili da su počeli živjeti odvojeno. Potrajalo je to četiri godine, a onda je kraljica Elizabetha II. u lipnju 1996., pozvala par da se i službeno razvedu. Nije mogla dopustiti da svjetski mediji nastave prekapati po britanskom dvoru i iznositi strogo čuvane tajne, blateći dignitet krune. Charles i Diana su ju poslušali i u kolovozu iste godine su se i službeno razveli.</p><p>Nagodili su se da Diana ostane živjeti u Kensingtonskoj palači i da zadrži titulu princeza od Walesa, ali da se mora odreći naslova 'njezino kraljevsko visočanstvo', kao i svih budućih zahtjeva za britanskim prijestoljem. Diana je pristala, a kraljica je zanemarila jednu važnu činjenicu. </p><p>U tih 15-ak godina koliko je provela na dvoru, Diana je svojim šarmom, karakterom i neposrednim ponašanjem stekla milijune simpatizera ne samo u Velikoj Britaniji, nego širom svijeta. Slovila je kao zaštitnica najslabijih, putovala svijetom i prikupljala novac za gladne i bolesne, angažirala se oko razminiranja mnogih ratom zahvaćenih zemalja, pa dobila u UN-u i nagradu za humanitarni rad. Osim toga postala je ne samo modna ikona, nego najpopularnija i najvoljenija osoba druge polovice 20. stoljeća. Upravo je to bilo najmoćnije Dijanino oružje protiv krutog i često puta okrutnog dvora. Ako je do tad kraljevska obitelj uživala strahopoštovanje zbog tradicije, dolaskom Diane sve se stubokom promijenilo i ona im je preotela show. Ako im to prije nije bilo jasno ili su to htjeli ignorirati, s tom su se činjenicom morali suočiti ubrzo – godinu dana kasnije, na dan njezine pogibije.</p>