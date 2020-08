Vjenčanjem je njezina ljubavna priča postala prava tragedija...

<p>Nakon što je na ulazu u pariški podvožnjak zaobišao jedan automobil koji se kretao desnim voznim trakom, <strong>Henri Paul </strong>nije uspio umiriti automobil. Zanio se i pri brzini od oko 100 km/h udario u trinaesti potporni betonski stup, koji dijeli kolnike u podvožnjaku Pont de L'Alma. Prednji kraj crnog Mercedesa W140 potpuno je smrskan, a automobil se nakon sraza, odbio i zarotirao, pa zaustavio okrenut u suprotni smjer. Bio je 31. kolovoza, 23 minute iza ponoći.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Kao djevojčica bila je tiha i sramežljiva, a spletom životnih okolnosti postala je omiljena princeza za kojom su, nakon tragične pogibije 31. kolovoza 1997., plakali milijuni ljudi širom svijeta. Ovih dana navršit će se 23 godine otkako je Parizu, u saobraćajnoj nesreći, život izgubila <strong>Lady Diana Spencer</strong>. Imala je 36 godina kad je njezin vozač Henri Paul, u sumanutoj utrci s desecima paparazza koji su slijedili Dianu na motociklima, izgubio kontrolu nad upravljačem. </p><p>Na mjesto nesreće najprije su stigli paparazzi. Neki su pokušali otvoriti vrata automobila i pružiti pomoć unesrećenima, a drugi su nastavili hladnokrvno fotografirati. Sedam minuta kasnije stigla je policija, a prva kola hitne pomoći stigla su 12 minuta nakon nesreće. </p><p>Zatekli su stravičan prizor vozača i još troje putnika. Na suvozačkom sjedalu bio je tjelohranitelj Trevor Rees-Jones. S Lady Di je na stražnjem sjedalu bio njezin partner, sin imućnog vlasnika trgovačkog lanca, Dodi al Fayed čija je ljubavna veza s Dianom bila svjetska top tema. Svi putnici u autu, kao i vozač bili su vezani sigurnosnim pojasima, ali su samo tjelohranitelj Rees-Jones i Lady Di davali znakove života. Nažalost, njezine su ozljede bile preteške i u 4 ujutro ona je preminula, a liječnici bolnice Pitié-Salpêtrière dva sata kasnije objavili su njezinu smrt. </p><p>Tog dana svijet je šokirala vijest o odlasku obožavane Lady Di i tragičnog kraja njezine ljubavne veze s Dodijem al Fayedom. Gotovo da se i ne pamti kad se posljednji put cijela Velika Britanija tako ujedinila u tugovanju. Njezina pogibija korjenito je promijenila odnose unutar kraljevske obitelji, a jedna od posljedica je i nedavna odluka Dianinog mlađeg sina Harryja da se odrekne svih kraljevskih dužnosti i ode u Ameriku živjeti povučenim obiteljskim životom sa suprugom Meghan. Očito Harry nikad nije prežalio majčinu smrt i to što je zbog medijskog interesa ostao bez nje kad je imao samo 13 godina. </p><p>Lady Diana Spencer rođena je 1. srpnja 1961. godine u Sandringhamu u Norfolku. Gradić je poznat po dvorcu koji je omiljeno mjesto za odmor kraljice Elizabethe II. Kao četvrto dijete u obitelji Spencer, titulu lady Diana dobila je 1975. godine kad je njezin otac Edward John Spencer naslijedio titulu grofa. Njezin stariji brat John umro je kad je Diana imala samo godinu dana, pa su otac Edward i majka Frances Ruth Burke silno htjeli muškog nasljednika da bi zadržali grofovsku titulu. Diana je odrasla uz starije sestre Lady Jane Fellowes i Lady Sarah McCorquodale, a onda se 1964. rodio i najmlađi Edward. Ali roditelji su se razveli tri godine kasnije i otac je dobio skrbništvo nad djecom. </p><p>Lady Di nikad nije preboljela odvojeni život roditelja. Bila je mirna i povučena djevojčica koja se zbog titule nije htjela razlikovati od svojih vršnjaka. Nakon početnog obrazovanja kod kuće, Diana je pohađala Riddlesworth Hall, a zatim West Heath School. Iako je tijekom odrastanja bila poznata po svojoj stidljivosti, imala je talent za glazbu i ples. I obožavala je djecu. Nakon što je završila školu na Institutu Alpin Videmanette u Švicarskoj, preselila se u London i odmah se posvetila radu s djecom pa postala i asistentica u Young England Kindergarten za predškolsku dob.</p><p>S 13 godina starijim princom Charlesom upoznala ju je starija sestra<strong> Sarah.</strong> Zapravo je Sarah bila prva koja je petljala s Charlesom, ali je Diana počela s njim vezu tek nekoliko godina kasnije. Sa sinom kraljice Elizabethe II počela je izlaziti 1977. godine. Zapravo su se dobro poznavali otprije. Odrastajući u rodnom Sandringhamu, Diana se kao djevojčica znala igrati s Charlesovom mlađom braćom – princom <strong>Andrewom</strong> i <strong>Edwardom</strong>, a i Dianina obitelj znala je za odmor unajmiti imanje u vlasništvu kraljice<strong> Elizabethe II. </strong></p><p>Kako će se kasnije pokazati, veza Lady Di s nasljednikom britanske kraljevske krune, ni po čemu nije bila bajka. Prava i velika ljubav princa Charlesa bila je zapravo Camilla Shand koju je 1970. upoznao na jednom polo turniru u Windsoru. Počeli su izlaziti, no 1971. godine on je morao u vojsku, pa je to razvodnilo vezu, a kumovali su tome i članovi kraljevske obitelji jer nije imala nikakvu plemićku titulu. Njezin otac bio je časnik britanske vojske, pa brak s prijestolonasljednikom nije dolazio u obzir. Camilla se u međuvremenu udala za poručnika Andrewa Parkera Bowlesa, a Charlesovu pažnju obitelj je usmjerila prema mladoj, tada 17-godišnjoj Diani Spencer. </p><p>Već tada je par plijenio medijsku pažnju. Mnoge je fascinirala veza između tada ozbiljnog 30-godišnjeg Charlesa i stidljive djevojke koju zanimaju balet, moda, djeca i pop-kultura. Zapravo, odabir buduće Charlesove žene morao je zadovoljavati stroge kraljevske kriterije. Charlesov savjetnik bio je očev brat – lord Mountbatten iz Burme, a tražila se djevojka koja mora imati aristokratsko porijeklo, koja nije ranije bila udana, koja je protestantkinja i po mogućnosti djevica. Lady Di zadovoljavala je sve kriterije.</p><p>Ono o čemu sanjaju milijuni djevojaka, Lady Di se ostvarilo 6. veljače 1981. Princ Charles zaprosio je Dianu s 18-karatnim prstenom od bijelog zlata s 12-karatnim ovalnim cejlonskim safirom optočenim s 14 dijamanata. Unikatni prsten posebno je za nju izradio kraljevski draguljar Garrand, a nadahnuo ga je broš koji je napravljen 1840. za princa Alberta kao vjenčani dar za kraljicu Viktoriju. Prsten kojim je Lady Di pokucala na vrata kraljevskog dvora koštao je 28.000 funti. </p>