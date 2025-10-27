Diane von Fürstenberg slavila 50 godina ljubavi sa partnerom koji je ranije otkrio da je gay

Diane von Fürstenberg (78) i Barry Diller imaju pravi razlog za slavlje. Naime, par je dana proslavio 50 godina otkako su zajedno, iako je Barry ranije priznao da je gay. Modna dizajnerica lijepom viješću pohvalila se i na svojim društvenim mrežama.

- Danas je 50. godišnjica VELIKOG PRASKA!!! Dana kada smo se Barry i ja zaljubili! Otvorio je vrata svog srca i nikada ih nije zatvorio! - započela je Diane u opisu ispod objave.

- Prvi dan dugog, šarenog, sretnog putovanja... BEZUVJETNA LJUBAV. Hvala ti BD - dodala je von Fürstenberg, dok su joj se u komentarima javili brojni obožavatelji.

'Odlična ljubavna priča!', 'Sretna godišnjica!', 'Čestitam! Xxxxxx. Puno ljubavi', 'Volim vas oboje', 'Prekrasna slika. Čestitam.', pisali su joj.

Ranije je Barry u memoarima 'Who Knew' otkrio i poneke detalje o samom odnosu s modnom ikonom , osvrnuvši se pritom na nagađanja o njihovu braku, ali je istovremeno priznao i da je gay.

- Desetljećima sam čitao o Diane i meni. O tome kako smo najbolji prijatelji, a ne ljubavnici - prokomentirao je Diller.

- Nismo bili samo prijatelji. Nismo samo prijatelji. Jednostavno rečeno, bila je to eksplozija strasti koja je trajala godinama - istaknuo je Barry.

- Da, sviđali su mi se i muškarci, ali to nije bilo u sukobu s mojom ljubavlju prema Diane. Ne mogu to objasniti ni sebi ni svijetu. Jednostavno se dogodilo oboma bez motiva ili manipulacije. Na neki kozmički način bili smo suđeni jedno drugome - priznao je Diller.

Iako je za javnosti to bio vrlo upečatljiv detalj, Diane i Barry po tom pitanju nisu imali nikakvih tajni. Nedavno je von Fürstenberg u razgovoru za Variety priznala da je u njihovu obiteljskom životu isto.

- Koja je razlika? Ne razumijem. Ali to ništa ne mijenja. Žao mi je. To je glupo pitanje - rekla je Diane tada.

Također, dotaknula se i svog prethodnog braka s princom Egonom von Fürstenbergom, koji je nakon njihovog prekida otkrio vlastitu biseksualnost, no ni to je pitanje nije nimalo uznemirilo.

- Udala sam se za dva gay muškarca, OK? Ne znam zašto, ali za mene oni nisu gay, tako da to ne čini nikakvu razliku - zaključila je von Fürstenberg.

