Jedan od najpoznatijih svjetskih glumaca, Leonardo DiCaprio (47) idol je mnogih žena. Naravno, to ne čudi, jer njegovom atraktivnom izgledu i šarmu malo tko može odoljeti. No, ipak ima nešto što ga čini još privlačnijim, a to je veliko srce.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, glumac je skočio u smrznuto jezero te riskirao vlastiti život kako bi spasio svoja dva haskija od utapanja tijekom snimanja filma 'Ne gledaj gore'.

- Oboje su upali u smrznuto jezero, a onda sam i ja uletio za njima. Nisam uopće razumio što trebam raditi - izjavio je DiCaprio te nadodao kako s obzirom na to da njegovi haskiji žive u osunčanoj Kaliforniji, jednostavno ne mogu razumjeti koncept zaleđenog jezera.

Jedan od haskija upao je u jezero, a kada je to Leonard čuo odmah je skočio za njim i na svu sreću uspio ga je izgurati van vode. No, u tom trenutku je i drugi pas, ovaj put, samovoljno uskočio unutra kako bi im pomogao. No, DiCaprio nije bio pretjerano oduševljen tom 'pomoći'.

Inače, glumica Meryl Streep (72) prva je primijetila da je jedan pas upao u zaleđeno jezero te je odmah u pomoć zvala Leonarda.

- Jedan je haski počeo lizati drugog koji se utapao, a onda smo svi zajedno bili u smrznutom jezeru - izjavio je 'oduševljeno' DiCaprio.

Podsjetimo, glumac je prošle godine udomio Jacka i Jill, mužjaka i ženku haskija koji su nerazdvojni. Kada nije prisutan, o njima se brine njegova djevojka, manekenka Camila Morrone (24).