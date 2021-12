Vječni neženja i glumac Leonardo DiCaprio (47) poznat je po tome da voli mnogo mlađe djevojke i trenutno je u vezi sa modelom Camillom Morrone (24). DiCaprio je izjavio da mu se ne sviđa ideja da će se njegova kolegica Meryl Streep (72)pojaviti naga u sceni filma “ Don't Look Up“, iako je Streep u toj sceni zamijenila dublerica, prenosi Mirror.

Redatelj filma, Adam McKay (53), otkrio je da je zvijezda Titanica smatra Streep kraljevskom osobom u filmskoj i da "ima problem" sa scenom u kojoj Streep pokazuje naga sa tetovažom na leđima.

- Znate tko je imao problem s tom scenom? Leo - otkrio je McKay. No odmah se nadovezao i pojasnio glumčevu stranu priču.

- Leo samo gleda na Meryl kao na kraljevsku osobu iz svijeta filma, iako možda kraljevska obitelj nije kompliment. Uglavnom, vidi je kao posebnu figuru u povijesti filma- rekao je redatelj objašnjavajući objašnjavajući time koliko DiCaprio poštiva Streep.

- Pitao me je nešto poput moram li stvarno to pokazati? Odgovorio sam mu kako je to predsjednica Orlean, a ne Meryl Streep. A ona, ona na to nije ni trepnula. Nije scenu ni spomenula. Ona je neustrašiva - rekao je McKay.

DiCaprio je nedavno u intervjuu za Access ispričao kako su on i njegove kolege Jennifer Lawrence i Jonah Hill pali na koljena kada je Streep ušla na set,kao što su i trebali, referirajući na nevjerojatnu karijeru i uspjeh Meryl Streep.

- Kada imate priliku raditi s najvećem živućom glumicom na svijetu, svi su na nogama, svi su spremni, i mi samo pokušavamo ići ukorak s njom- rekao je DiCaprio.

Film "Don't Look Up" već krasi bijela platna u kinima, a od Badnjaka će biti dostupan i na Netflixu.