Film redatelja Adama McKaya, 'Don't look up', je i prije same premijere na Netflixu punio naslovnice. Razlog tomu zasigurno je i scena u kojoj se pojavljuje naga Meryl Streep (72), koja tumači ulogu američke predsjednice Janie Orlean. Naime, u posljednjoj sceni filmska diva pojavljuje se bez ičega na sebi.

To je jako razljutilo kolegu Leonarda DiCaprija (47), koji je odmah bio pozvao redatelja na red i zatražio promjenu scenarija. Glumac smatra da je Meryl Streep institucija i nacionalno blago američke filmske industrije. Leov pokušaj da zaštiti glumicu ipak je završio neslavno, jer zaštita nije bila potrebna, a o događaju je za Guardian ispričao redatelj.

- Znate li tko je imao problema s tim? Leo DiCaprio. On na Meryl gleda kao na članicu filmske kraljevske obitelj, kao posebnu figuru u povijesti filma - izjavio je.

Na taj način publika je doznala za scenu na koju je potrebno obratiti pozornost. Dvojnica ili ne, Meryl je pred kamerama već bila polugola, zadnji put prije 19 godina u filmu 'Adaptacija', a potpuno gola bila je u filmskom klasiku 'Mostovi okruga Madison' snimljenog 1995. godine. Trostruka dobitnica Oscara o događaju se nije oglasila, a redatelj zasigurno uživa u publicitetu.

