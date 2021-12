Leonardo DiCaprio (47) objasnio koja je bit filma 'Don't look up' te da se ne radi samo o informacijskom kaosu kao što je to pred novinarima zaključio premijer Andrej Plenković.

- Kada bih morao opisati film u njegovoj biti, rekao bih da se veže na modernu kulturu i našu nesposobnost da čujemo i poslušamo znanstvene istine. Često sam puta u karijeri tražio film koji govori o klimatskim promjenama, no baš kao što se događa s vijestima na tu temu, tako je i s filmovima - izjavio je glumac.

Naivni promatrač film će doživjeti kao komediju o političarima, medijima i javnosti koji ignoriraju evidentnu stvarnost o kometu koji će izbrisati život s lica Zemlje. Drugi će ga povezati s odgovorom umjetnosti na pandemiju koronavirusa.

- Snimanje me podsjetilo na to kako se osjećaju veliki znanstvenici kada su dovedeni u mainstream medije da govore o strahotama koje se događaju - zaključio je DiCaprio.

Film "Don't Look Up" svidio se i premijeru Andreju Plenkoviću pa je ovih dana svima preporučio da ga pogledaju jer govori o dezinformacijama, ali nije spomenuo i propuste političkih elita koji se jasno prikazuju u filmu.