DiCaprio u problemu! Opekla ga meguza. Pardon, meduza. Uz mlađahnu curu bol brzo prošla

Slavni glumac Leonardo DiCaprio (49) odmara na jahti na Sardiniji sa svojom djevojkom Vittoriom Ceretti (26). Par je uživao u kupanju u Sredozemnom moru, ali zabava je brzo prekinuta zbog peckanja kojeg je Leonardo osjetio.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* *MUST CALL FOR PRICING* Leonardo DiCaprio suffers a jellyfish bite while at sea with his girlfriend Vittoria Ceretti and a host of celebrity friends aboard a yacht in Sardinia. | Foto: CIAO, MIBA, FATA

Izronio je iz vode i pozvao upomoć u vezi s tragom točno ispod njegove guze. Njegovom tijelu nije mogla odoljeti ni meduza pa se odlučila 'zabaviti' s glumcem.

DiCaprio je skočio na jahtu, a njegova djevojka pomnije je pogledala ranu. Uskočila je i posada jahte kako bi sanirali glumčevu ozljedu pa ranu poprskali i osušili ručnikom.

Srećom, ubod nije bio opasan jer se Leu raspoloženje brzo diglo pa je uživao u društvu svoje mlađahne djevojke.

Naravno, tome je sigurno pripomogla i sama Vittoria koja ljubi DiCaprija od prošlog ljeta.

Nedavno su potakli glasine da je došlo do zaruka kod slavnog para. Daily Mail naveo je kako je Vittoria viđena na odmoru s velikim dijamantnim prstenom na lijevom prstenjaku, a to nije bilo prvi put da manekenka nosi 'značajniji' prsten na svojoj ruci.