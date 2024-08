Pale su zaruke? Atraktivna cura Leonarda DiCaprija pokazala je raskošni prsten na odmoru...

Holivudski glumac Leonardo DiCaprio (49) i njegova djevojka, model Vittoria Ceretti (26) potaknuli su glasine da su se zaručili. Par već nekoliko dana uživa u Italiji, a u srijedu je manekenka snimljena s velikim dijamantnim prstenom na lijevom prstenjaku, prenosi Daily Mail.

DiCaprio i Ceretti na odmoru su s glumčevim najboljim prijateljem Tobeyjem Maguireom, modelom Neelam Gill, glumcem Kevinom Connollyjem i bivšim glavnim urednikom britanskog Voguea, Edwardom Enninfulom.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* MUST CALL FOR PRICING BEFORE USAGE - Hollywood Actor Leonardo DiCaprio with his girlfriend Vittoria Ceretti and good friend Tobey Maguire take in the hot Italian sunshine as Tobey and Vittoria enjoy a thrill-seeking ride on their Jet | Foto: ROSS

Leonardo i Vittoria u vezi su od prošlog ljeta i ovo nije prvi put da se nagađa o zarukama. Ceretti je jednom prilikom nosila srebrni dijamantni prsten što je potaknulo javnost da pomisli kako se par odlučio za brak, ali glasine su ubrzo demantirane.

Inače, DiCaprio je poznat kao muškarac koji voli mlađe žene.

- Kad djevojke navrše 25 godina traže više - žele se udati i skrasiti - rekao je jednom prilikom izvor blizak glumcu za New York Post. Dodao je i kako 'bračni život nije ono što Leo želi'.

FILE PHOTO: 92nd Academy Awards - Governors Ball - Hollywood | Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM

- On ne želi obitelj i ne želi biti u blizini žena koje bi ga mogle pritiskati zbog toga. Čim ga djevojka upozna, sat počne otkucavati. Kad žena ostari, za nekoliko godina, više ne postoji za njega. Ako mu se previše približi, za nekoliko godina, više je nema. Ostario je, ali njegov ukus nije ostario - tvrdio je izvor.

Glumac je bio u vezi s Gisele Bündchen, Bar Rafaeli, Erin Heatherton, Toni Garrn, Ninom Agdal, Gigi Hadid, Camillom Morrone... Lista je prilično duga. Zanimljivo je to što je DiCaprio ostavio svaku djevojku s kojom je bio u vezi kad bi napunila 25 godina. Osim Vittorie, naravno.

