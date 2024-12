Diddyjeva žrtva prvi put stala pred kamere i otkrila detalje zlostavljanja: 'Vrištao sam...'

Sean Combs (55), poznatiji kao P. Diddy, suočava se s optužbama za seksualno zlostavljanje, a sada je jedna od njegovih žrtava dala anonimni intervju ispred kamere u kojem je otkrila detalje svojih optužbi. Ovo je prvi put da je Diddyjeva žrtva dala intervju, ali sa skrivenim licem i izmijenjenim glasom. Jedino što je poznato da je riječ o muškarcu.

Žrtva je opisala kako se incident dogodio 2007. godine na jednom od ozloglašenih tuluma slavnog repera. U intervjuu za CNN, John Doe, inače ime koje se sad u SAD-u koristi kao naziv za stranku u sudskom sporu čiji je pravi identitet nepoznat, opisao je detalje optužbe iz svoje građanske tužbe, koja je prvobitno podnesena 14. listopada.

Naime, tvrdi kako je 2007. godine dobio posao u jednoj privatnoj zaštitarskoj tvrtki koja je bila angažirana da radi na Diddyjevoj zabavi. Tijekom večeri je Diddy svojoj navodnoj žrtvi osobno donio dva pića, a muškarac vjeruje da su pića bila pomiješana s GHB-om i ecstasyjem.

Foto: Profimedia

- Prvo piće je počelo djelovati na mene i pomislio sam da su to baš neka jaka pića. Tek na drugoj čaši, kad je bilo prekasno, shvatio sam da nešto nije u redu. Nažalost, Diddy me čekao. Promatrao me i kad je bio siguran da je on u poziciji moći, iskoristio je situaciju -ispričala je žrtva.

Rekao je da ga je Combs tada na silu odveo do automobila, držao ga i silovao.

- Vrištao sam, govorio sam mu da prestane. Bilo je nevjerojatno bolno, a on je glumio kao da se ništa ne događa i činilo se kao da se u potpunosti isključio. Ali bilo je nevjerojatno nasilno - ispričao je.

Foto: JANE ROSENBERG/REUTERS

Rekao je i da je svemu svjedočila druga slavna osoba.

- Bila je još jedna poznata osoba, koja je vidjela što se događa i kojoj je to bilo zabavno - otkrio je.

Sve što mu se dogodilo ispričao je svom tadašnjem šefu, koji ga je, navodi, otpustio.

- Nakon toga više nije razgovarao sa mnom, isključio me iz svega. Završio sam na crnoj listi. Morao sam pronaći posao u drugom području - istaknula je žrtva.

Dodao je kako je vidio video u kojem je Diddy fizički nasrnuo na svoju bivšu djevojku Cassie Venturu te da je tada razmišljao o tome je li ranije treba podnijeti tužbu.

Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION

- Vidio sam kako je istukao tu jadnu ženu i bio sam prestravljen, to je bilo užasno. Pitao sam se, da sam možda istupio, da sam bio hrabriji, možda sam mogao zaustaviti to - rekao je te dodao: 'Ništa mi neće vratiti osobu koja sam bio prije te večeri. Ništa ne može to promijeniti. Volio bih kad bih ga gledao kako provodi ostatak svog života u zatvoru jer tamo pripada, gdje više ne može ozlijediti nikoga. Živjet će vrlo usamljen, očajan život, nadam se, a ako ništa drugo, neće moći zlostavljati druge i to je jedino što je važno'.

CNN je naveo da su postojale neke nedosljednosti između tužbe i intervjua. U tužbi je naveo da se incident dogodio 2006., dok je u intervjuu rekao da se sve dogodilo 2007. U tužbi je također naveo da nikad nije bio u braku, dok je u intervjuu rekao da se zbog incidenta razveo.

Reper se trenutačno nalazi u pritvoru, a terete ga za reketarenje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i kriminalna djela vezana uz prostituciju. Suđenje mu je zakazano za svibanj 2025. godine.