Dieselov odjetnik nakon optužbi za seksualno zlostavljanje: 'On prvi put čuje za tu tvrdnju...'

Vin Diesela (56) optužili su za seksualno zlostavljanje. U tužbi podnesenoj u Los Angelesu u četvrtak, Asta Jonasson je navela kako ju je glumac seksualno napao u jesen 2010. godine tijekom snimanja filma 'Brzi i žestoki 5' u Atlanti.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Glumac je negirao da je došlo do zlostavljanja, a o svemu se oglasio i njegov odvjetnik Bryan Freedman. Rekao je kako Vin u cijelosti poriče te tvrdnje.

- Ovo je prvi put da je čuo za tu tvrdnju staru više od 13 godinu koju je iznijela navodna devetodnevna zaposlenica - rekao je odvjetnik za Variety.

Njegov odvjetnik također je izjavio kako 'postoje jasni dokazi koji u potpunosti pobijaju čudne tvrdnje tužiteljice'.

Foto: imdb

Jonasson kaže da ju je produkcijska kuća 'One Race Film' angažirala kao pomoćnicu dok je on snimao film u Georgiji. Prema dokumentima do kojih je došla publikacija, Jonasson tvrdi da je bila u Dieselovom apartmanu u St. Regisu u Atlanti dok se on 'zabavljao s više žena'.

Kada su te žene otišle, prema tužbi, Diesel je uhvatio Jonasson za zapešće i povukao je na krevet. U tužbi se navodi i kako je Jonasson zamolila Diesela da ode, ali ju je on navodno počeo dodirivati po grudima i ostatku tijela, uključujući unutarnju stranu bedara.

Navodi da se bojala 'nasilno ga odbiti' zbog svoje vlastite sigurnosti i radnog mjesta. Međutim, kada joj je Diesel pokušao skinuti gaćice, ona je vrisnula i pobjegla niz hodnik.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U tužbi još piše kako je Diesel masturbirao dok je 'prestrašena gospođa Jonasson zatvorila oči, pokušavajući se distancirati od seksualnog napada i izbjeći gađenje.'

Jonasson tvrdi da ju je nakon nekoliko sati Dieselova sestra i predsjednica tvrtke One Race, Samantha Vincent nazvala i otpustila nakon manje od dva tjedna na poslu.