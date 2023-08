Nastavak filma 'Brzi i žestoki' zaradio je 700 milijuna dolara, a uprihoditi neće gotovo ništa

Film Fast X je ostvario značajne prihode na kino-blagajnama, ali će ipak zabilježiti tek minimalan profit. Nastavak serijala "Brzi i žestoki" izašao je sredinom svibnja i ostvario je impresivnu zaradu od 704 milijuna dolara diljem svjetskih kino-blagajni.

Iako rekord franšize i dalje drži sedmi nastavak ovog serijal, Fast X je došao na četvrto mjesto najuspješnijih filmova u 2023. godini.

Iako je ostvario dobru zaradu, izgleda kako mu ni toliki iznos neće donijeti veliki profit. Izvješće Varietyja ukazuje na činjenicu da proračun filma iznosi nevjerojatnih 340 milijuna dolara, a velika potrošnja smatra se glavnim krivcem za nezadovoljavajuću zaradu.

Ova se godina pokazala izazovnom za mnoge franšizne filmove, kao što su "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One," "Indiana Jones and the Dial of Destiny" te "The Flash."

Nastavci "Mission: Impossiblea" i "Indiana Jonesa" suočili su se s teškoćama na blagajnama i trenutno je vjerojatno da će oboje završiti s gubicima. Stoga je Fast X zapravo u boljoj poziciji u usporedbi s većinom franšiza ove godine. Na globalnoj rang-listi kino-blagajni zaostaje samo za tri filma: "The Super Mario Bros. Movie," "Barbie" i "Guardians of the Galaxy Vol. 3."