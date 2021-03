Nakon dvije godine nagađanja obožavatelja, Bella Thorne (23) i njezin zaručnik Benjamin Mascolo (27) napokon su objavili zaruke kroz Benjaminovu Instagram objavu čiji opis glasi 'Rekla je DA!'.

Objava je sadržavala niz fotografija sretnog para uz međusobne zagrljaje i vesele poljupce.

Obožavatelje je dodatno raznježio niz slatkih Storyja u kojima Bella, gotovo u suzama, kameri pokazuje svoj veliki lijepi dijamantni prsten.

- Hvala ti što si tako predivna bebo, puno te volim. Jeej vjenčat ćemo se! Slavlje i u Italiji i Americi! – rekao je njezin talijanski zaručnik.

Benjamin Mascolo nije toliko poznat na slavnoj sceni, no u životu je imao puno uspjeha. Ovaj glazbenik na Instagramu je skupio preko 1,7 milijuna pratitelja, a njegova talijanska glazbena grupa Benji&Fede osvojila je MTV Europe Music Award za najbolju talijansku grupu. Nekoliko puta se okušao i u filmskoj ulozi pa će tako uz zaručnicu glumiti i u novom filmu 'Time is up' koji je sniman u Italiji.

Upravo je na skripti toga filma pitao Bellu da se uda za njega kroz ljubavno pismo.

- Na pozadini skripte za naš film napisao sam ljubavno pismo, na kraju zadnje scene. Bila je za monitorom i pratila skriptu uz režisera i iznenađenje. – opisao je umjetnik.

Priče o romansi ovoga para počele su još 2019. godine kada su objavili prvu zajedničku fotografiju. Bella je njihovu vezu potvrdila reporterima izjavom:

- Ako ništa ne govorim, znači da to pokušavam sakriti. Bez obzira na to što kažem, paparazzi će me pratiti i obožavatelji otkriti s vremenom.

Bella živi u Americi, a Benjamin u Italiji tako da se njihova veza uglavnom svela na vezu na daljinu, no to im nije smetalo. Iz tog razloga planiraju imati dva vjenčanja, jedno u Italiji, a drugo u Americi, rekli su.