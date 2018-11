Diler stigao u bolnicu: Lazić 'upao' u apstinencijsku krizu?

Liječnici koji se nalaze u Kliničko-bolničkom centru u Zemunu u posljednjem trenutku spriječili su nepoznatog muškarca da uđu u prostoriju za intenzivnu njegu u kojoj se nalazi srbijanski pjevač Darko Lazić (27). Naime, nepoznata osoba pokušala je dostaviti narkotike, prenosi 'Kurir'.

Foto: Instagram

Darko je, prema navodima srbijanskih medija, prije nekoliko dana tražio da mu se ''donese nešto''. Njegovi prijatelji odlučili su ''uzeti stvar u svoje ruke'' te Darku donijeti narkotike. Nesvjesni stanja u kojem se pjevač nalazi te da mu u ovom trenutku bilo kakvi opijati dodatnu mogu ugroziti život.

Foto: Privatni album

U ponedjeljak je medicinska sestra prvi put primijetila nepoznatog muškarca u tridesetim godinama kako pokušava ući u Darkovu sobu. Ona mu je odmah prišla te ga upitala kod koga je došao. Dečko je počeo zamuckivati, ponavljajući da je Darkov prijatelj i da ga samo želi vidjeti. Dežurna medicinska sestra rekla mu je da je to nemoguće, a s obzirom na to da je bio sumnjiv, pozvala je i zaštitare koji su ga ispratili do ulaza, prenosi ''Kurir''.

Foto: Privatni album

Jedan od stražara ispričao je kako je riječ o poznatom dileru koji je nekoliko puta bio uhićen zbog prodaje droge.

- Mi smo bili šokirani kada smo čuli da je netko poslao dilera da pacijentu u teškom zdravstvenom stanju donese narkotike, takav slučaj do sada nismo imali u praksi - otkrio je izvor iz beogradske bolnice.

Foto: Instagram

Podsjetimo, pjevač je doživio nesreću kod mjesta Brestač u općini Pećinci. Vozio je pod utjecajem alkohola više od 100 km/h te je sletio s ceste i prevrnuo se na krov. Prilikom prevrtanja zadobio je potres mozga, povredu kralježnice, hematom na lijevom bubregu, prijelom bedrene kosti, višestruki prijelom noge te je polomio rebra što je uzrokovalo oštećenje pluća.

- Čak 20 do 30 posto operiranih pacijenata u ovakvom slučaju dobije trombozu nakon operacije. On je najgori dio prošao, ali ono što je trenutno najopasnije je da tromboza ostane neprepoznata. Tada može dovesti do ozbiljnih posljedica - rekao je izvor za Kurir te dodao da se zbog toga pjevačevo stanje prati konstantno. Darko iz braka s pjevačicom Anom Sević (33) ima kćer Lorenu (4).