Glumci Ben Affleck (48) i Matt Damon (50) ponovno su zajedno napisali scenarij. Ovaj put to je bilo za film "The Last Duel" u kojem obojica i glume.

Za Entertainment Tonight Damon je otkrio kako je njihovo iskustvo pisanja bilo puno drugačije nego u kad su pisali 'Dobri Will Hunting', koji je objavljen 1997. godine i za koji je par dobio zlatne kipiće.

- Mislim da smo kroz 30 godina rada na filmovima uspjeli nešto naučiti o strukturi - izjavio je glumac.

Ispričao je kako su kao mladi dok su pisali 'Dobri Will Hunting' bili veoma 'nesposobni' i 'neučinkoviti'. Navodno bi napisali tisuće stranica, jer bi slijedili svaku moguću misao i razvoj događaja. Potom bi to morali skraćivati, što bi im oduzimalo puno vremena.

- Bilo je zapravo jako zabavno. Mislim da ćemo u budućnosti pisati puno više, jer ipak ne oduzima toliko puno vremena - našalio se Damon.

Ispričao je kako su krajem 90-ih i on i Affleck bili nezaposleni i nisu imali puno toga za raditi, a kako 'nikoga nije bilo briga' za to što su radili nisu imali ni rokove.

- Sada si možemo odrediti vrijeme kad ćemo raditi. Na primjer, kažem si da ću raditi od 10 do 2, jer nakon toga moram pokupiti djecu. Sada imamo živote, konačno, što je lijepo - rekao je Damon.

Nije otkrio koji su im, ako ikakvi, daljnji filmski projekti na umu. Njihov film "The Last Duel" trebao bi biti dostupan u kinima sredinom listopada ove godine, a do tada se možda sazna koji su im daljnji planovi.

