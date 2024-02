Dinamo treba novog trenera, Jakirović stilista. A tu je i velika Grace Jones koja stiže u Zagreb

Hrvatska nogometna liga, pisali smo već, počela je jako i pokazala status kakav “uživa” u društvu. I to ne samo utakmice, pokazuje nam ovaj prijelazni rok. Nakon što je Dinamo, poput najžešćih seljaka, a htjeli bi biti gospodski i građanski klub, izigrao Josipa Brekala, pa je ovaj otišao u Hajduk, i ove “zakulisne” igre dobile su na težini.

U svemu tome najviše pati Dinamova igra, koja je negledljiva, kao i stilski izričaj trenera Sergeja Jakirovića, dizajneri i stilisti križaju se rukama i nogama. No, dobro, to nije presudno za posao kao što je, primjerice, presudno da Dinamo ima bilo kakvu igru, a nema. Zanimljiva nam je ta nogometna liga kao rijetko dosad. A bome će joj uz bok ići glazbena scena, vidi se to već pri prvim danima 2024. Prije nekoliko dana sjajno je zvučalo kad je objavljeno da u Zagreb dolazi velika Grace Jones.

Foto: SSE/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

- Grace Jones je ostala poznata po svojoj androgenoj pojavi koja joj je zacementirala mjesto u pop kulturi. VH1 ju je uvrstio na popis 100 najvažnijih žena rock ‘n’ rolla, dok ju je Billboard postavio među 40 najvećih imena klupske kulture. Počela je kao muza brojnim fotografima, a do danas brojni glazbenici i umjetnici je navode kao uzor, među kojima su Lady GaGa, Rihanna, Lorde, Róisín Murphy, kao i Nile Rodger - najavili su organizatori.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

Na zagrebačku Šalatu pjevačica dolazi 4. srpnja, u žiži nogometnih zbivanja, ali ne naših domicilnih i prvenstvenih nego europskih. Uglavnom, čekaju nas zanimljivi mjeseci, Dražen Kokanović najavljuje još jednu sjajnu jazzersku sezonu, tu su veliki koncerti, a i nogometna natjecanja. Taman da čovjek zaboravi da je HDZ na vlasti, a Željko Reiner hrvatski vitez.