'Grace i ja smo zajedno orgijali. Dovodila bi doma prijateljice, a znalo ih je biti po četiri, pet'

Glazbenica Grace Jones (75) bila je 80-ih godina četiri godine u vezi s glumcem Dolphom Lundgrenom (66). Upoznali su se kada je on postao njezin tjelohranitelj, no ubrzo su se zaljubili jedno u drugu.

Švedski akcijski junak, proslavio se kao Ivan Drago u 'Rockyju', a na početku karijere bio je u sjeni svoje djevojke. Prekinuli su navodno kada je on 'zasjenio' nju.

- Kada smo dolazili na premijeru ljudi su me odgurivali kako bi fotografirali Grace. Situacija se promijenila nakon što smo ogledali film - našalio se slavni glumac koji je svojevremeno otkrio mnoge detalje njihove turbulentne veze.

Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION

- Često sam prakticirao grupni seks, i s Grace i bez nje. Doma je dovodila prijateljice, a znalo ih je biti po četiri, pet - ispričao je Lundgren.

Rekao je kako je to bila odlična ideja, ali kada bi se morao ustati da bi se borio sa Sylvesterom Stalloneom (77), onda to i nije bilo baš tako dobro. Graceino društvo tada je bilo na kokainu, ali njega to, kaže, nije zanimalo jer je svakodnevno trenirao.

- Tih godina su se drogirali samo bogataši. U New Yorku si mogao šmrkati kokain usred restorana, a da ne trepnu ni konobari ni gosti - ispričao je glumac.

Foto: Profimedia/Pool

- Grace je bila temperamentna djevojka. Često je održavala zabave do kasno u noći, a ja sam se trebao ustajati u sedam ujutro kako bi trenirao sa Stalloneom. Trenirali smo dva puta dnevno šest mjeseci. Bio sam umoran od treniranja pa mi je on jednom ponudio da prespavam kod njega, a Grace je to uzrujalo. Sljedeće jutro me nazvala spremačica i rekla da se moram vratiti doma jer mi je Grace spalila odjeću - prisjetio se glumac.

Tijekom njihova prekida, Grace je tražila Dolpha noseći pištolj.

- Producent filma u kojem je glumila me nazvao i pitao mogu li im pomoći dovesti Grace na snimanje. Svi su čekali da dođe, kasnila je više od pet sati. Ali bila je naoružana, imala je pištolj. Morao sam joj ga uzeti. Nakon toga se vratila na posao, na snimanje - rekao je glumac, koji je uz Grace bio i u nekim teškim životnim trenucima. Naime, glazbenica je upala u probleme s drogom, a on joj je, kako kaže, pomogao da izađe iz toga.

Foto: John Nacion/starmaxinc.com

Kada je jednom bio u krevetu s drugom ženom, Grace mu je pozvonila na vrata. Rekao joj je da je zauzet, no ona mu je odgovorila da će vrištati dok se policajci ne pojave.

- Htjela nam se pridružiti, ali odbio sam ju. I ja sam upao u sve to na kratko, ali nikada previše duboko, jer sam morao trenirati za svoje filmove. Više je problem bilo pijenje - ispričao je Lundgren.

Inače, Grace je 2017. nastupala u pulskoj Areni, a ove godine dolazi na premijerni koncert u Zagrebu na stadion Šalata 4. srpnja 2024.