Dino Bešlić oprostio se od svoje majke Sejde: 'Ostadoh ja sam'

U ponedjeljak je regijom odjeknula tužna vijest da je preminula Sejda Bešlić, supruga legendarnog Halida Bešlića. Sejda je preminula svega osam mjeseci nakon svog supruga, kojem je bila najveći oslonac tijekom gotovo pet desetljeća duge karijere.

Na društvenim je mrežama njihov sin Dino objavio crno-bijelu fotografiju snimljenu u bolničkom hodniku, a na kojoj pozira s roditeljima. 'Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno', napisao je uz fotografiju, navodi Showbuzz.

Podsjetimo, legendarni Halid preminuo je u listopadu prošle godine. Posljedne tjedne života proveo je u sarajevskoj bolnici, a nakon što je preminuo, njegova supruga Sejda zbog zdravstvenog stanja nije mogla biti na njegovoj komemoraciji i dženazi.

Sarajevo: Sin Halida Bešlića, Dino odao je počast svome ocu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)

Njihova je ljubavna priča bila je jedna od onih koje se teško zaboravljaju.

- Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom. Nije izlazila u kafiće. Kad smo se upoznali, vidio sam da je to to, hodali smo pola godine i odmah nakon toga smo se vjenčali. Toliko smo godina zajedno i još uvijek funkcioniramo. Bilo je teških godina u našoj vezi, ali smo sve prebrodili... Kad smo bili mlađi, to je nekako bilo normalno - ispričao je Halid jednom prilikom.