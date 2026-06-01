Halid Bešlić je sa Sejdom odlazio na njene preglede i tako saznao da je i sam bolestan

Sejda Bešlić preminula je nakon duge i teške bolesti, a posljednjih se godina borila sa zdravstvenim problemima. Njena bolest trajala je dulje od tegoba s kojima se borio Halid. Avaz piše kako je pjevač za svoju dijagnozu saznao tijekom odlazaka na liječničke preglede sa suprugom.

Kako su jedno drugome bili velika podrška, Halid je suprugu redovito pratio na liječničke preglede. Tijekom jednog od tih pregleda, liječnik je primijetio kako ni Halid nije najbolje te mu je preporučio da ode na pretrage.

Sarajevo: Halid Bešlić prvi put u javnosti nakon prometne nesreće

Nakon odrađenih zdravstvenih pretraga saznao je dijagnozu teške bolesti, a to je bio šok za cijelu obitelj.

U jednom su trenutku Halid i Sejda zajedno ležali na Kliničkom centru Sveučilišta u Sarajevu, gdje su se liječili i bili jedno drugome podrška. Izvori bliski obitelji ispričali su kako je Halid tijekom liječenja više brinuo o supruzi nego o sebi. Najvažnije mu je bilo da je ona dobro.

Zdravstveno stanje Sejdi se pogoršalo, a jedno je vrijeme bila i na kućnoj njezi. Posljednje je razdoblje bilo posebno teško za obitelj. Njena je bolest zahtijevala dugotrajno liječenje i stalnu liječničku skrb.