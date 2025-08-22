Dino i Viktorija Rađa obilježili su 24. godišnjicu braka: Evo kako su izgledali na vjenčanju

Dino (58) i Viktorija Rađa (48) imaju razloga za slavlje. Bračni par proslavio je 24. godišnjicu braka. Oboje su povodom toga na svom Instagram profilu podijelili i posebne fotografije.

Foto: Instagram

'24 and going', 'I love you' - napisao je, a Viktorija mu je uzvratila objavom, uz čije riječi stoji i posebno crveno srce.

'Happy anniversary my love', napisala je.

Foto: Instagram

Inače, Dino i Viktorija su iz Splita, a na Ražnju imaju i vikendice koje su nedaleko jedna od druge, no tamo se nikada nisu susreli. Šest godina nakon prvog susreta, bračni par sudbonosno da izrekao u kolovozu 2001. godine blizu Korčule, na jahti 'Duje'. Viktorija je tada očarala u kratkoj bijeloj haljini s cvijetom u ruci, dok je Dino odabrao košulju i hlače u istoj boji.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Podsjetimo, Viktorijina kuma bila je kantautorica i pjevačica Antonija Šola, dok je košarkašu kum bio popularni pjevač i skladatelj zabavne i pop glazbe Petar Grašo.

Viktorija je od Dine mlađa deset godina. Danas su ponosni roditelji dvojice sinova, Roka (21) i Nike (17). Također, košarkaška legenda iz prvog braka ima i sina Duju (28).