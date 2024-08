Dino i Viktorija Rađa proslavili 23. godišnjicu braka: 'Blaženi dan kada smo se sreli, živote'

Nekako ne znam opisat ovaj odnos, povezanost i ljubav, a da ne zvuči patetično. Zato samo pišem: hvala ti živote! 23. nam je godišnjica braka i jednako smo veseli i jedno drugom zanimljivi kao i prve, napisala je bivša misica Viktorija Rađa (47) u srijedu uz niz fotografija sa suprugom, bivšim košarkašom Dinom Rađom (57).

- Blaženi dan kad smo se sreli - odgovorio joj je Dino u komentarima na Instagramu.

Bivši košarkaš i njegova supruga, koja je na izboru za Miss Hrvatske 1995. godine ponijela titulu druge pratilje, upoznali su se davne 1995. preko zajedničkog prijatelja, a vjenčali su se šest godina kasnije, 20. kolovoza 2001. na jahti dugoj 20 metara pored Korčule.

Za svoj dan iz snova Viktorija je, umjesto klasične vjenčanice, odabrala je bijelu haljinu. Nakon što su izmijenili zavjete, skočili su u more. Dvije godine kasnije dobili su sina Roka, a 2008. godine i sina Niku.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

Mnogi ih smatraju jednim od najstabilnijih parova na hrvatskoj estradi.

- Laska mi ovo: 'Najskladniji brak'. Zašto? Zato što nismo celebrityji, jer smo tako normalni, živimo jedan lijep život. Imam prekrasnog muža koji me toliko voli, cijeni i drži do mene i onda mu moraš uzvratiti. To onda mora funkcionirati - rekla je svojevremeno Viktorija za IN magazin.

Foto: Instagram