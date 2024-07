Oh! My! God! Zvijezde Prijatelja čestitale Viktoriji Rađi rođendan

Supruga našeg proslavljenog košarkaša Dine Rađe, Viktorija Rađa, proslavila je ovih dana 47. rođendan, a sada se na društvenim mrežama pohvalila genijalnom čestitkom koju je dobila od svojeg prijatelja! Naime, rođendan su joj čestitale zvijezde popularnog sitcoma 'Prijatelji'!

- Generalno, što idem starija, sve manje me uzbuđuje i veseli moj rođendan. I onda se dogodi to da moj dragi prijatelj Vojan Koceić, iste neke srodne duše i glave kao ja (stalno mislim da smo možda negdje u korijenima dijelili isti panj) napravi za mene nešto neviđeno! - napisala je Rađa.

- Čuvao je mjesecima video koji je organizirao za moj rođendan i jedva da ne pukne ne guzicu. A onda sam ja pala na guzicu! Ali sam obećala: I'll keep it down, Mr. Heckles - napisala je.

A rođendan su joj čestitali Larry Hankin, koji je utjelovio Mr. Hecklesa, susjeda koji je živio u stanu ispod stana Monice i Rachel te se često žalio na buku. Ironično, druga čestitka stigla je od Maggie Wheeler koja je u seriji utjelovila vrlo bučnu i iritantnu Janice, zaljubljenu u Chandlera.

- O! Moj! Bože! Viktorija! Ptičica mi je rekla da ti je danas rođendan! Šaljem ti puno ljubavi - rekla je Maggie između ostalog u videu.

- Taman smo razgovarali i tvoje ime je iskočilo! Pa rođendan ti je uskoro, i to 47., velikih 47! Sretan rođendan - poručio je u drugom videu Larry.

A ispod videa zaredali su se oduševljeni komentari!

- Ma daj, hit - napisala je Gabrijela Pilić, plesačica koja je javnosti poznata kao mentorica u emisiji 'Ples sa zvijezdama', a javila se i Marijana Batinić.