Mladi glazbenik Dino Jelusić (29) nedavno je oduševio cijelu Hrvatsku kad se saznalo da će svirati s legendarnim rock sastavom Whitesnakeom.

U intervjuu je rekao da se osjećao 'poželjno' nakon što je saznao za njegov ulazak u legendarni bend. Dobio je čestitke iz cijele Hrvatske, ali i regije. Ispričao je i tko mu je sve čestitao povodom velikog uspjeha u karijeri.

- Stigle su čestitke, stvarno, od svih živih. Nermin Puškar Puško mi se javio, između ostalih, Muris Varajić. Od hrvatskih su tu bili Pero Galić, Josipa Lisac, Radojka Šverko, Massimo, Jacques Houdek. Na društvenim mrežama apsolutno svi s domaće i svjetske scene koje volim i cijenim - rekao je Dino za Avaz.

Prisjetio se i kako je došlo do poziva koji mu je promijenio život.

- Gitarist 'Whitesnakea' Joel Hoekstra pokazao je nekoliko mojih videa Davidu Coverdaleu i čovjek se oduševio pa me pozvao u bend. Naravno, priča nije baš toliko jednostavna jer, da bih oduševio čovjeka tim videima, morali su biti bolji od drugih. Tako da iza toga stoji puno vremena i rada - ispričao je pjevač.

U bendu će biti klavijaturist i svirati gitaru na nekoliko pjesama, ali će dobiti i svoju solo točku.

- Frontmen je spominjao da želi da moj glas bude dio novog 'Whitesnake' identiteta i da ću imati solo točku usred koncerta. To je za sada sve što znam - otkrio je.

Njegove prve probe početi će sredinom travnja, a prvi koncert s bendom zakazan je za 2. svibnja iduće godine.

Na Whitesnakeovoj svjetskoj turneji 2022. godine Dino će upoznati i jedne od najvećih legenda tog žanra, a to su bendovi Europe i Foreigner čiji su najpoznatiji hitovi 'The Final Countdown' i 'I Want To Know What Love Is'.

Ovo nije bio prvi doticaj Dine i poznatog benda. Naime, još u srpnju 2019. godine Dino je na Šalati sa svojim bendom Animal Drive nastupao kao predgrupa Whitesnakeu.