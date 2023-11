Jelusić prije 20 godina pobijedio na Eurosongu s hit pjesmom, sad otkriva bi li se opet prijavio

Bih li se opet prijavio na Eurosong? Da i ne. Ne, zato jer imam publiku koja ne oprašta odlazak na Eurosong. A da, zato što s ovim žanrom, ako se desi neki uspjeh, mogao bi se eksploatirati na više publike. Generalno, ne bih, govori nam Dino Jelusić (31).

Prošlo je 20 godina otkako je pobijedio na Eurosongu u Kopenhagenu s pjesmom 'Ti si moja prva ljubav'.

Pobjeda 2003. omogućila mu je da ubrzo nakon toga objavi svoj prvi album 'No.1'. te nastupa po cijelom svijetu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Također, omogućila mu je gostovanje u popularnoj emisiji "Sanja" voditeljice i pjevačice Sanje Doležal (60). Tada 12-godišnji Dino bio je gost emisije o nadarenoj djeci, ali ostao je zapamćen po tome što je Sanji gledao u dekolte.

- Siguran sam da su svi vidjeli ovaj video. Vrijeme je da se otkrije tko je taj klinac. To sam ja. 2004. godine, gledam u si*e - napisao je prije nekoliko godina na Facebooku.

'Zeznuo' ga pubertet

Zbog puberteta, od 2007. godine više nije mogao pjevati tako visoke tonove. Njegov sljedeći album bio 'Living My Own Life', koji je krenuo snimati 2009.

Tad je već slušao bendove kao što su Led Zeppelin, Kingdom Come, Whitesnake i Iron Maiden, koji su ga inspirirali da promijeni smjer svoje glazbene karijere. Okrenuo se prema rocku i hard rocku, ali je svojevremeno priznao da je razmišljao o tome da odustane od glazbe.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Od 2012. je u bendu Animal Drive, koji je i osnovao, ali je na neko vrijeme tijekom 2014. morao zaustaviti svoju karijeru zbog operacije glasnica.

Pravi uspjeh postigao je 2016. i to na stranoj sceni. Nakon što su ga primijetili na izvedbi Show Must Go On, pridružio se američkom bendu Trans-Siberian Orchestra. Sudjelovao je turneji tog benda po Americi i zbog te suradnje primijetila ga je glazbena kuća Frontiers Records.

Riječ je o kući koja stoji iza slavnih bendova poput Whitesnakea i Totoa, a Animal Drive prvi je hrvatski bend koji je potpisao ugovor s tako velikom kućom.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jelusić je u međuvremenu završio studij na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a debitantni album Animal Drivea 'Bite!' smatrao se vrlo uspješnim. Njegovi uspjesi su se nastavili.

Sredinom srpnja 2021. grupa Whitesnake objavila je da je Dino njihov novi član, koji će s njima na proljeće 2022. krenuti na turneju. Ubrzo nakon toga Jelusić je objavio da ima novi bend Jelusick.