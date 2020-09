Dino Jelusić postao 'JeluSICK' pa zapjevao uz poznate glazbenike

U društvu Joela Hoekstre iz benda Whitesnake na gitari, Tony Franklina iz sastava Blue Murder na basu te Virgila Donatija iz grupe Planet X na bubnjevima, Dino je otpjevao stari klasik glazbenih velikana Deep Purple.

<p>Mladog hrvatskog glazbenika <strong>Dinu Jelusića</strong> (28) javnost je upoznala još kao 11-godišnjeg dječaka kad je Hrvatsku predstavljao na dječjoj verziji Eurosonga s pjesmom 'Ti si moja prva ljubav', a zatim i kao pobjednika HRT-ovog showa 'Zvijezde pjevaju'.</p><p>Ipak, Dino je svoj glazbeni put odlučio tražiti u nečemu drugome. Konkretno, u hard rock zvuku. U Hrvatskoj se to tek sporadično spominje, no otkako se Jelusić priključio velikom glazbenom projektu Trans-Siberian Orchestra, popularnost u SAD-u mu je sve veća, a u normalnim okolnostima bend je odrađivao pedesetak koncerata godišnje na velikoj turneji samo u toj zemlji. </p><p>Okolnosti više definitivno nisu normalne, no posljednji video koji je Jelusić objavio na svom kanalu još je jedan pokazatelj da je naš pjevač u biranom društvu onih žešćih rokera. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U društvu <strong>Joela Hoekstre</strong> iz benda Whitesnake na gitari, <strong>Tony Franklina</strong> iz sastava Blue Murder na basu te <strong>Virgila Donatija</strong> iz grupe Planet X na bubnjevima, Dino je otpjevao stari klasik još jednih glazbenih velikana, benda Deep Purple. Pritom je Jelusić svoje prezime umjetnički prekrojio u 'Jelusick' i poigrao se riječima.</p><p>Obrada pjesme 'Stormbringer' nastala je kao dio online benefit koncerta Six String Salute, a čiji je cilj u ovim teškim vremenima skrenuti pozornost na tešku sudbinu zaposlenika u glazbenoj industriji. Ne rock zvijezdi i menadžera slavnih bendova, već onih 'malih' ljudi za miks pultom, volanom ili onih koji slažu pozornicu, a koje je pandemija koronavirusa potpuno ekonomski uzdrmala.</p><p> </p>