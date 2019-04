Jelusić: Jadno mi je kad vidim neke starije kolege u Hrvatskoj

Dino Jelusić (26) u razgovoru za Novu TV kazao je kako mu je apsurdno da se godinama trudi i radi te gradi glazbenu karijeru, ali u Hrvatskoj su ga prepoznali tek nakon što je uspio u inozemstvu.

- Kad radiš stvarno k'o konjina godinama, sviraš u zadimljenim birtijama za male novce, trudiš se, ubijaš se dok netko drugi ima i siguran posao i sve i onda odjednom nešto napraviš vani i tek onda to prepoznaju u Hrvatskoj, mislim to je, to samo ima kod nas, to je stvarno apsurdno - rekao je Dino koji od 2016. pjeva u američkom progresivnom rock bendu Trans-Siberian Orchestra..

'Moram biti zahvalan i ne smijem se naviknuti'

- Transsiberian orchestra je najprodavaniji bend u Americi u 2018. godini, drugi je Ed Sheeran, a treći je Shawn Mendes. To je najveći rock show trenutno na svijetu. Najveći rockshow u svijetu je na njihovim zimskim turnejama koju posjete stotine tisuća ljudi, a zarada se, naravno, broji u milijunima. Najbolji hoteli, limuzine, slikanje, autogrami, svi vrište, zvijezda si. Imamo isti catering kao Demi Lovato, isti crew kao Bruno Mars, znači apsolutno svi živi u Americi to dolaze gledati. 500 ljudi iza pozornice brine se da na na njoj sve funkcionira besprijekorno. Mi imamo jaču scenografiju od Iron Maidena i onda skužim onako wow, treba se probuditi, zahvaliti i ne naviknuti se na to - kaže Dino koji je u svojoj domovini najpoznatiji kao pjevač pjesme 'Prva ljubav'.

'Jadno mi je kad vidim neke starije kolege'

Kolegama s domaće estrade zamjera i što nisu prizemljeniji.

- Kad vidim koliko su ljudi vani neopterećeni i prizemljeni, onda mi je malo jadno kad vidim neke svoje starije kolege s estrade koliko su onako high. Onda se mislim upoznao sam 10 puta veće zvijezde od tebe u Americi i bile su prizemljenije, to je ono što mi smeta kod nekih hrvatskih zvijezda - rekao je Dino.