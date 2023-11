Dinu Merlina preplavile emocije tijekom nastupa: 'Upoznao sam djevojku koja je tada imala 16'

Dino Merlin (61) u utorak je u sklopu nove turneje 'Mi' imao treći koncert u beogradskoj Štark Areni. Tijekom njega obuzele su ga snažne emocije. Posebno dok je pričao o svojoj novoj pjesmi 'Skoro će zima'.

- Prije tri noći smo imali premijeru ove pjesme, a to je nešto posebno za mene. To su sve moje male životne drame. Moj život, moja iskušenja, razočaranja... Treba živjeti s tim. A s druge strane, što znače pjesme? To su samo note, ako vi to ne zavolite i ne uđe u vaša srca - priznao je pjevač publici, prenosi Blic.

Spomenuo je i suprugu Amelu, s kojom ima sina Hamzu i kćer Naidu.

- Upoznao sam nekada djevojku, koja je tada imala 16 godina, u kolovozu, to je osmi mjesec... Zato je meni broj osam važan. Imam prelijepu obitelj, a dobio sam i unuke, tako da sam sad deda Dino - rekao je emotivno.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Merlin je s arhitekticom Amelom od svoje 17. godine. Na početku veze nije im bilo lako. Njezini roditelji nisu htjeli da budu zajedno zbog njegova siromaštva.

'Borili smo se, krili, ali nitko nas nije mogao rastaviti'

Ostala je uz Dinu i na počecima njegove glazbene karijere, kada nije zarađivao ni blizu koliko danas zarađuje. Štoviše, znao se vraćati kući s turneja bez novčića. Ona je bila imućnija jer dolazi iz takve obitelji.

- Borili smo se, krili, ali nitko nas nije mogao rastaviti. Nakon pet godina smo se tajno vjenčali. Bilo je to romantično vjenčanje, iako sam svoju ženu doslovno oteo - rekao je pjevač ranije.