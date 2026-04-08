Dio gledatelja Večere za 5 oštar prema Saneli: 'Dugački nokti, spuštena kosa i još kuharica'

Piše Dora Pek,
Dio gledatelja Večere za 5 oštar prema Saneli: 'Dugački nokti, spuštena kosa i još kuharica'
Sanela je s osvojenih 70 bodova zasjela na prvo mjesto u 'Večeri za 5'. Gledatelji su podijeljeni. Dok su jedni imali zamjerke na način pripreme, drugi su pohvalili njezin trud i večeru

Drugi dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' za ekipu je kuhala Sanela Vuković u svom domu u Požegi, gdje živi sa suprugom i troje djece. Za večeru je osvojila 35 bodova. Emilija joj je dala 10, Manda 9, a Franjo i Dražen 8 bodova. Za atmosferu je od Emilije i Mande dobila po 10, od Dražena 8, a od Franje 7 bodova, pa s ukupno 70 bodova trenutačno drži prvo mjesto. 

NOVA EPIZODA Sanela osvojila 70 bodova u 'Večeri za 5' i prešla u vodstvo
Sanela osvojila 70 bodova u 'Večeri za 5' i prešla u vodstvo

Pripremila je juhu od buče, mesnu roladu s jajima, pancetom i sirom te pitu s jabukama i orasima. Goste je dočekala uz glazbu, a atmosfera je bila vesela i opuštena. Kandidati su imali podijeljena mišljenja o večeri. Dok su neki hvalili juhu i desert, drugima je zasmetalo što je glavno jelo bilo suho i nedovoljno slano. No najviše pažnje privukle su reakcije gledatelja na društvenim mrežama.

Nekima je posebno zasmetao način na koji je Sanela pripremala hranu.

- Sanela, zašto kod pripreme hrane zabacuje kosu pa onda ide po tijestu, i tako čitavo vrijeme - napisao je jedan od gledatelja.

- Srednja žalost.. Dugački nokti, spuštena kosa.. I još zanimanje kuharica - dodao je drugi.

- Iskreno, ja si ne bih poželio takvu večeru - zaključio je gledatelj.

Ipak, bilo je i pozitivnih komentara: 'Bravo Sanela, ocjene su realne!', 'Odlično', 'Potrudila se'...

FOTO Trudna Diletta pokazala kako je provela Uskrs te otkrila sve veći trbuh: Evo kako izgleda
UŽIVA U TRUDNOĆI

FOTO Trudna Diletta pokazala kako je provela Uskrs te otkrila sve veći trbuh: Evo kako izgleda

Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica uskoro će roditi drugo dijete, a sada je na Instagramu pokazala kako je provela prošli tjedan...
FOTO Mirna Maras danas slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala poznata voditeljica
DUGO JE NA SCENI

FOTO Mirna Maras danas slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala poznata voditeljica

Mirna Maras poznata je televizijska voditeljica i glumica. Radila je na Novoj TV te na HRT-u, a trenutno je u braku sa Željkom Batinićem.
Evo što će biti danas u Divljim pčelama: Marko prosi Manuelu
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u Divljim pčelama: Marko prosi Manuelu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna epizoda serije 'Divlje pčele'

