Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Divlje pčele

RTL 20:15

Marko prosi Manuelu, ali ona ne želi pristati dok on ne dobije blagoslov svoje obitelji. Cvita pristane pomoći Nikoli da se osveti ocu te se njih dvoje u tajnosti sastaju s profesorom Marjanovićem. Vice govori Manueli da u kući Vukasovih nije poželjna.

La Promesa

HRT1 13:20

Manuel i Alonso se pomire, Catalina i Martina također, a Martina pristane ostati na La Promesi. Curro zaprosi Ángelu. Cristóbal otkrije vezu između Píje i Ricarda.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje slučaj nestale žene u ozloglašenoj afroameričkoj četvrti. Njezin zaručnik pronađen je ozlijeđen, ali živ i odveden je na liječenje.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Vinko i Aljoša su uspjeli otvoriti OPG na papiru. Jadranki je dosta Vesninih uvreda i nije oduševljena idejom da se Macani presele. Ivka kategorički odbija maknuti se s imanja. Braco je na sto muka jer opet mora lagati Mirjani i skrivati bjegunku pod njezinim krovom. Luci je sve teže obavljati dva posla uz malo dijete.

Foto: NOVATV

Crno more

NOVA TV 18:10

Dok se Oruç bori za oporavak, odnosi unutar obitelji postaju sve napetiji. Fadime pokušava objasniti svoju odluku, ali Adil ne vjeruje da iza svega stoji samo ljubav. Iso se nalazi između lojalnosti obitelji i osjećaja koji ga vode prema Fadime.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Haljina Carmín 76 otkriva rastuće suparništvo između Carlosa i Alberta tijekom dražbe. Zbog bijesa nakon što je izgubio haljinu koja mu je bila dragocjena uspomena na Anu, Alberto vrijeđa Cristinu i bježi u bar.