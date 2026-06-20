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Direktor INmusica Zoran Marić za 24sata: 'Volio bih da INmusic i za 20 godina bude na Jarunu'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 6 min
Direktor INmusica Zoran Marić za 24sata: 'Volio bih da INmusic i za 20 godina bude na Jarunu'
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

U 20 godina 565 izvođača održalo je 670 koncerata u ukupno 48 festivalskih dana • Publika iz više od 150 zemalja • Prvo izdanje INmusica 2006. godine bilo je na Šalati

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Da se vratimo na početak srpnja 2006. godine, malo tko bi sa sigurnošću mogao reći da će INmusic festival prerasti u jedno od najvećih open-air događanja u ovom dijelu Europe. Dok su se mnogobrojni festivali diljem Staroga kontinenta palili i gasili, INmusic je marljivo gradio svoj put prema onome što je danas.

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