U 20 godina 565 izvođača održalo je 670 koncerata u ukupno 48 festivalskih dana • Publika iz više od 150 zemalja • Prvo izdanje INmusica 2006. godine bilo je na Šalati
festival slavi 20 godina PLUS+
Direktor INmusica Zoran Marić za 24sata: 'Volio bih da INmusic i za 20 godina bude na Jarunu'
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Da se vratimo na početak srpnja 2006. godine, malo tko bi sa sigurnošću mogao reći da će INmusic festival prerasti u jedno od najvećih open-air događanja u ovom dijelu Europe. Dok su se mnogobrojni festivali diljem Staroga kontinenta palili i gasili, INmusic je marljivo gradio svoj put prema onome što je danas.
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