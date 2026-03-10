Obavijesti

VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Zagreb: T-mobile INmusic festival, The Flaming Lips | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.

Ljeto 2026. u Hrvatskoj donosi jedno od najbogatijih koncertnih razdoblja posljednjih godina. Od obale do kontinenta, brojni gradovi pretvaraju se u velike pozornice na otvorenom na kojima će se susresti različiti glazbeni žanrovi, generacije i publika iz cijelog svijeta. 

Lipanj 2026.

Sepultura - Tvornica kulture, 8. lipnja 2026.

Empire of the Sun - ŠRC Šalata, 10. lipnja 2026.

Lenny Kravitz - Arena Pula, 14. lipnja 2026.

The Offspring - Zagrebački velesajam, 14. lipnja 2026.

Sabaton - Zagrebački velesajam, 15. lipnja 2026.

A Perfect Circle - ŠRC Šalata, 16. lipnja 2026.

Sting - Arena Zagreb, 17. lipnja 2026.

Robert Plant - Tvrđava sv. Mihovila Šibenik, 20. i 21. lipnja 2026.

INmusic festival (Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Sreet Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sptints i brojni drugi) - Zagreb, Jarun, 22. do 24. lipnja 2026.

David Byrne - Arena Pula, 28. lipnja 2026.

Srpanj 2026.

Breaking Benjamin – Tvornica kulture, Zagreb, 2. srpnja 2026.

Jovanotti - Arena Pula, 3. srpnja 2026.

Ultra Europe 2026 - Park Mladeži, Split, 10. do 13. srpnja 2026.

Rundek & Ekipa - ŠRC Šalata, Zagreb, 11. srpnja

Marilyn Manson - Arena Zagreb, 16. srpnja 2026.

Skunk Anansie - Tvrđava sv. Mihovila, Šibenik, 19. i 20. srpnja 2026.

Moby - Arena Pula, 23. srpnja 2026.

Dropkick Murphys - ŠRC Šalata, Zagreb, 27. srpnja 2026.

Kraftwerk - Arena Pula, 28. srpnja 2026.

Kolovoz 2026.

Sting - Arena Pula, 1. kolovoza 2026.

Nick Cave & The Bad Seeds - Arena Pula, 4. i 5. kolovoza 2026.

Amyl and the Sniffers - ŠRC Šalata, Zagreb, 8. kolovoza

Silente - Malo rimsko kazalište, Pula, 15. kolovoza 2026.

Lorde - Arena Pula, 18. kolovoza 2026.

