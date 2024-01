Dirljiv trenutak na Emmyjima: Svi pljeskali Christini Applegate, ona se rasplakala i zahvalila

Američka glumica Christina Applegate (52) bila je na 75. dodjeli Emmy nagrada kako bi dodijelila nagrade u kategoriji najbolje sporedne glumice. Budući da boluje od multiple skleroze, na pozornicu se popela pomoću štapa, a publika joj je pljeskom pružila podršku.

Zbog podrške publike, glumica se rasplakala i zahvalila svima.

Foto: MARIO ANZUONI

- Ovo tijelo nije nastalo upotrebom Ozempica. Većina me zna kao Kelly iz 'Bračne vode', Samanthu iz serije 'Samantha Who' ili pak kao moj posljednji lik Jen Harding iz 'Dead to me'. Ali malotko me zna iz mog debuta u seriji 'Days of our lives'... Bila je čast igrati te smiješne i kompleksne likove pune mana - rekla je glumica kroz suze.

Foto: MARIO ANZUONI

Glumici Ayo Edebiri dodijelila je nagradu za njezinu izvedbu u seriji 'The Bear'.

Foto: MARIO ANZUONI

Zbog bolesti odustala je od uloge u seriji

Inače, glumici je 2021. godine dijagnosticirana multipla skleroza te zbog toga je bila prisiljena tada odustati od uloge Netflixovoj seriji 'Dead to Me'. Od tad se rijetko pojavljuje u javnosti, a nedavno je u novom intervjuu priznala da je bolest sve više iscrpljuje.

- Imaš samo male, usrane dane. Ljudi kažu: 'Pa, zašto se više ne tuširaš?' Pa zato što je ući u tuš zastrašujuće. Možete pasti, možete se poskliznuti, noge vam mogu otkazati. Pogotovo zato što imam stakleni tuš. Strašno mi je ući tamo - priznala je, a prenosi Vanity Fair.

Bolest ju muči i iscrpljuje

Applegate je dodala da se muči s najjednostavnijim zadacima, uključujući hodanje niz stepenice i nošenje stvari.

Foto: TheImageDirect.com

- J****o je teško Još uvijek mogu voziti auto na kratke udaljenosti. Mogu donijeti hranu svom djetetu - objasnila je.

Podsjetimo, Christina, koja je bila nominirana za nagradu SAG za izvanrednu glumačku izvedbu u humorističnoj seriji, nakon toga je priznala da joj je to vjerojatno posljednja dodjela.