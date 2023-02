Christina na dodjeli nagrada hodala pomoću štapa na kojem je pisalo: 'Je*i se, multiplo'

Uslijed borbe s multiplom sklerozom, Christina Applegate (51) se pojavila na dodjeli nagrada 'SAG Awards'. Glumica se čitavu večer pridržavala štapa, na kojemu je pisala značajna poruka.

Na štapu su se mogla vidjeti slova 'FU' i 'MS', što znači: 'Je*i se multiplo'.

Za dodjelu nagrada, održanu u Fairmont Century Plaza u Los Angelesu, zvijezda serije 'Dead to Me' odjenula je crnu baršunastu smoking haljinu do poda, a njezina kći se uklopila s crnim odijelom, 'Dr. Martensicama' i crnim šeširom.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Christina je nominirana za najbolju glumicu u humorističnoj seriji, a na događaj je stigla ruku pod ruku s kćeri Saide LeNoble (12).

Glumica je nažalost izgubila svoju kategoriju od Jeane Smart, koja je osvojila nagradu za tumačenje uloge Deborah Vance u HBO-ovoj hit seriji Hacks. Unatoč gubitku, Christina je viđena kako glasno navija i podiže ruke u zrak u znak slavlja kada je Jean proglašena pobjednicom.

Ranije ovog mjeseca, zvijezda 'Bračnih voda' rekla je kako će ovo vjerojatno biti njezina posljednja dodjela nagrada kao glumice.

- Trenutno ne mogu zamisliti da ću ustati u 5 ujutro i provesti 12 do 14 sati na setu. Nemam to u sebi u ovom trenutku - izjavila je Christina za Los Angeles Times.

Foto: Profimedia

U kolovozu 2021., glumici je dijagnosticirana multipla skleroza tijekom snimanja treće, ujedno i posljednje sezone Netflixove hit serije 'Dead to Me'. Iako se povukla iz glume, hollywoodska zvijezda rekla je medijima kako se kreće baviti s udjeljivanjem glasa.

- Radim gomilu 'voiceovera' da zaradim nešto novca kako bih bila sigurna da je moja kći nahranjena i da smo stambeno zbrinute - rekla je Christina.

Najčitaniji članci