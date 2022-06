Disney+ od sada i u Hrvatskoj: Na Mimari povodom lansiranja prikazana 3D projekcija filmova

Povodom lansiranja svjetski poznate Disney+ platforme u Hrvatskoj u utorak je na pročelju Muzeja Mimare prikazana posebna 3D projekcija Disneyjevih naslova. Brojni građani okupili su se ispred muzeja kako bi pogledali projekciju te saznali što nudi nova Disney+ platforma.

10,9,8,7... odbrojavala su djeca ispred Mimare prilikom pokretanja projekcije. Nesvakidašnji prizor privukao je mnoge poglede pa je tako u jednom trenutku i vozač tramvaja zastao kako bi, zajedno s putnicima, pogledao što se to prikazuje na zgradi muzeja.

Prije i nakon 3D projekcije u Novinarskom domu, koji se nalazi odmah preko puta Mimare, organizirano je druženje uz koktele.

Dobro raspoloženi konobari za goste su pripremili razna pića, dok je DJ puštao hitove koje smo imali prilike čuti u poznatim Disneyjevim filmovima. Neki od njih su uvodna špica Simpsona, 'Let It Go' Idine Menzel iz filma Frozen, 'Pray For Me' The Weeknda i Kendrick Lamara iz filma 'Black Panther' i drugi.

Disney+ najnoviji je streaming servis, a od utorka 14. lipnja dostupan je i u Hrvatskoj. Gledatelji od samog početka korištenja novog streaming servisa imaju prilike pogledati više od 900 filmova, 600 serija i 180 originalnih sadržaja. Dakle, od početka ovog tjedna svi korisnici u Hrvatskoj mogu gledati četiri već emitirane epizode iz novog serijala Obi Wan Kenobi, ali i najnoviji dodatak u Marvelovu svemiru, seriju Ms. Marvel.

Kao što se ranije najavljivalo, cijena pretplate na Disney+ je 60 kuna (7,99 eura), no ukoliko se odlučite na godišnju tarifu ona iznosi 600 kuna (79,90 eura). Svi korisnici Disney+ platforme mogu uživati u sadržajima 4K kvalitete, ali i uz Dolby Atmos. Sadržaj se može gledati na četiri istovremena streama, a korisnici mogu postaviti do sedam profila. Uz to, mogu se postaviti i dječji profili kako bi mogli prilagoditi sadržaj po raznim dobnim kriterijima.

Sadržaj na samoj platformi fokusiran je na glavne cjeline koje su pod kapom Disneyja, a to su Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic i Star.

