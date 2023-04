Disney potvrdio: Ovo je zadnja Indiana Jones za Harrisona Forda, ali i posljednji nastavak

Disney je potvrdio da će 'Indiana Jones i brojčanik sudbine' biti posljednji dio franšize.

Foto: Imdb

Početak franšize obilježio je 1981. godine prvi nastavak 'Raiders of the Lost Dark'. Harrison Ford (80) vratio se po nove avanture kao nesutrašivi arheolog u prethodniku 'The Temple of Doom' iz 1984. i nastavku 'The Last Crusade' iz 1989, zaokružujući trilogiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ford se ponovno vratio 2008. za 'The Kingdom of the Crystal Skull', a nakon još jedne duge pauze, vratio se s petim i ujedno posljednjim dijelom.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Prije datuma izlaska Indiane Jonesa 5, Disney je službeno potvrdio da će to biti kraj franšize. Novo priopćenje za javnost koje je izdao studio odnosi se na 'Brojčanik sudbine' kao na 'dugo iščekivani posljednji nastavak omiljene franšize'. Redatelj James Mangold (59), koji je zamijenio Stevena Spielberga (76), također je nazvao film 'posljednjom avanturom Indiane Jonesa'.

Foto: OConnor/Press Association/PIXSELL

Glavni razlog završetka franšize o Indiani Jonesu je dob glavne zvijezde. Tijekom produkcije filma, Ford je navodno ozlijedio rame dok je uvježbavao scenu borbe, što je prisililo produkciju da radi na njegovom oporavku.

Najčitaniji članci