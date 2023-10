Disney slavi 100. godišnjicu postojanja: 'Zbog Mickeyja su se mijenjali zakoni u SAD-u...'

Jedna od najvećih medijskih kuća, legendarni Disney, slavi svoju 100. godišnjicu. Sve je počelo 1923. godine s braćom Waltom i Royom Disneyjem, koji su započeli od nule, a onda stvorili pravo carstvo filmova i serija.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Dvojica braće udružili su snage

Jedan od braće Disney, Walt, stigao je u Kaliforniju na ljeto 1923., bez ičega, samo s nadom da će uspjeti. Tada je stvorio crtić o djevojčici u animiranom svijetu i nazvao ga 'Alice's Wonderland'. Odlučio je crtić iskoristiti kao priliku da distributeru proda svoju seriju 'Alice Comedies'. Tada je naišao na M.J. Winklera koji je distribuirao 'Alice Comedies' 16. listopada iste godine i tako je započeo i njihov studio. Na početku se studio zvao Disney Brothers Cartoon Studio, u kojem su Walt i njegov brat Roy bili partneri, a onda su ime promijenili u Walt Disney studio.

O početcima studija ispričao nam je i ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Chris Marcich.

- Disney je klasična priča 'rags to riches'. Walt Disney rođen u skromnoj obitelji u 'mid-Westu' SAD-a, pokrenut će prvo stvaralaštvo animiranih crtića u New Yorku neposredno nakon prvog svjetskog rata da bi, prevaren, bankrotirao. Onda se 1922. preseli u Los Angeles gdje će nastaviti raditi, u partnerstvu s bratom Royom koji će se baviti poslovnim djelom te zajedno otvore 'studio'. Walt Disney je bio autor s vizijom koji će među prvima pokrenuti 'merchandising' te kasnije i vidjeti potencijal televizije - rekao nam je.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Seriju 'Alice Comedies' je stvarao četiri godine, a onda je odlučio fokusirati se na isključivo crtane serije. Kao zvijezdu svojih novih projekata osmislio je lik Oswalda, sretnog zeca. U godinu dana je osmislio 26 crtanih s Oswaldom, a onda mu je njegov distributer ukrao lika. M.J. je htio raditi na crtanima o Oswaldu za manje nova i iza Waltovih leđa.

Nastanak najpoznatijeg Disneyjevog animiranog filma

Braća Disney krenuli su u malom uredu, a onda su se 1926. godine premjestili u prostor na aveniji Hyperion. Prekinuli su suradnju sa starim distributerom i izgubili lik Oswalda, sretnog zeca, nakon čega je Walt morao smisliti novog lika. Tada je nastao Mickey Mouse. U suradnji s animatorom Ubom Iwerksom je stvorio poznatog miša, a upravo je Ub animirao prva dva crtića o Mickeyju. Nisu ih mogli prodati jer su crtani bili bez zvuka. Onda su stvorili i treći film, ovaj put sa zvukom. Taj su crtić nazvali 'Parobrod Willy', koji je ubrzo postao jako popularan.

Foto: PROMO/

Upravo zbog popularnosti novog lika, Disney je krenuo s prodavanjem proizvoda ili 'merchandisingom', koji im je bio dodatan izvor prihoda. Čovjek iz New Yorka ponudio im je 300 dolara za dozvolu da stave lik Mickeyja Mousea na olovke, na što je Walt pristao. Nakon toga se Mickey našao na posuđu, četkicama za zube, pravile su se lutke i figure...

Najpopularniji projekti u početku Disneyja

Nakon Mickey Mousea je Walt krenuo raditi na animiranom filmu o Snjeguljici i sedam patuljaka. Film je izašao 1937. godine i doživio ogroman uspjeh. Nešto kasnije su snimili 'Pinocchija' i 'Fantasiju', koji su izašli 1940. godine. Potom je nastao i Dumbo, a onda i Bambi.

Foto: PROMO/

Veliki je uspjeh Disney doživio početkom 50-ih godina. Prvi igrani film 'Treasure Island' je izašao 1950., a onda i animirana verzija 'Pepeljuge'. Tada je izašla i prva Disney televizijska serija 'Christmas time'. Nakon toga je izašao i 'Mickey Mouse Club', koji je do danas jedna od najgledanijih serija za djecu.

Početak Disneylanda, najzabavnijeg parka za cijelu obitelj

- Sredinom pedesetih prošlog stoljeća otvara svoj prvi 'theme park' u LA-u, koje će se narednih desetljeća množiti te postati pravo carstvo i izvor financijskog bogatstva - rekao nam je Chris Marcich.

A Disneyland je postao upravo to, carstvo i najpoznatiji tematski park na svijetu. Sve je počelo tako što Walt nije bio zadovoljan onim što je do tad postigao. Filmovi i serije su mu doživjeli ogroman uspjeh, a on je imao želju proširiti svoj posao. Tada je došao na ideju da napravi park gdje bi mogla uživati cijela obitelj. Došao je na ideju Disneylanda, koji se otvorio 17. srpnja 1955. godine. Od tada je njihov park postao uzorak za sve ostale tematske parkove koji su nastali nakon njega.

Foto: Dreamstime

Disney je priključio MPA-ju

Chris je svojedobno radio za Motion Picture Association ili MPA, koji objedinjuje šest glavnih holivudskih studija - Paramount, Sony, Universal, Fox, Warner Brothers i Disney. Kako kaže, Disney se MPA-ju pridružio tek 1979. godine.

- I dalje je ostao jedini od starih filmskih divova koji se nije dao kupiti od većih tvrtki nevezanih s filmskom djelatnošću. A sam Disney je 'usisao' ABC, ESPN, Fox, Pixar, Marvel, Miramax… Potomci obitelji Disney ostali su dioničari te u nadzornoj strukturi firme. Duže vremena kruži nagađanje da novi/stari vođa firme, Bob Iger želi prodati dio carstva (televizija kanale ABC i ESPN) te firmu spojiti s Apple-om, dijelom nastavno na relativnom ne-uspjehu u konkurenciji s Netflixom koji se izvukao, barem privremeno dobrim dijelom, za vrijeme epidemije korona virusa. Dogodi li se to, ta dimenzija 'posebnosti' Disneyja teško će se održati - govori nam Chris.

Chris je vodio ured MPA-ja u Europi, a svoje je iskustvo s Disneyjem opisao kao vrlo pozitivnim. Opisao ih je kao vrhunske profesionalce, zahtjevne, ali i dobre na ljudskoj razini.

Promjene u 100 godina postojanja i platforma Disney +

Disney postoji već 100 godina pa je normalno da se uvelike i promijenio. Kakve su se promjene točno dogodile nam je ispričao Marcich.

- Disney barem do početka 2000-ih nije samo evoluirao s vremenima, nego je često bio među liderima. Priča se da je 'interna kultura' firme bila posebna, obiteljska, ali i da je rukovodstvo bilo i čvrsto kad je trebalo. Promatrajući izvana, izgleda da su se malo zapetljali u zadnje vrijeme - ispričao nam je. Jedna od najvećih promjena koja se Disneyju dogodila u posljednjih godina je platforma Disney +. Ranije Disney nije bio dostupan velikom broju ljudi, a danas ga može gledati baš svatko. Cijena je pristupačna, a omogućeno nam je to da u svakom trenutku možemo pogledati bilo koju seriju, film, crtani... Svoje mišljenje o novoj platformi je s nama podijelio i Chris.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

- Disney+ platforma je primjer neodlučnosti, ali i bitke između starog modela i novog u eri 'streamera'. Očekivanja su bila velika, a realnost je nešto drugo, barem za sada. Kažem za sada jer se vidi da taj 'streaming' model, kako ga je inicijalno definirao Netflix, koliko god bio super za publiku ipak šteka na poslovnom nivou. Ide se prema teritorijalizaciji ponude, više lokalnog sadržaja, pa čak i većem prepoznavanju važnosti ekskluzivnosti kino dvorana. Dakle model je u fazi evolucije, iako se veliki dio publike, osobito mladih, navukao na dostupnost kada i kako želi. Nova ravnoteža se traži. Istina je da 'čar kina' i društvene dimenzije odlaska u kino opstaje, barem za blockbuster naslove, a i za art filmove - rekao nam je ravnatelj HAVC-a.

Neki od najpoznatijih animiranih filmova na svijetu proizašli su upravo iz Disneyjevog studija. Chris nam je otkrio koji je njegov najdraži Disneyjev projekt i zašto.

- Osobno mi je 'Parobrod Willie' najdraži Disneyjev projekt. Tada velika inovacija spoja animacije, zvuka i muzike, taj će film predstaviti Mickeya svijetu. A Mickey, u ime kojeg su se više puta mijenjali zakoni u SAD-u da se produži vijek trajanja zaštite intelektualnog vlasništva jedno čitavo stojeće, ostaje emblematični simbol Disneyja, a i izvor bogatstva - rekao je za kraj.

