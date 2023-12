Diva Maria Callas majci nikada nije oprostila, a od svog života je htjela samo jednu stvar...

Angelina Jolie glumi slavnu sopranisticu Mariju Callas u novom filmu čileanskog redatelja Pabla Larraina. Prve fotografije sa snimanja objavljene su nedavno, a snimat će osam tjedana u Parizu, Grčkoj, Budimpešti i Milanu.

Redatelj je poznat po tome da je u ranijim filmovima uspješno transformirao Natalie Portman u Jacqueline Kennedy i Kristen Stewart u princezu Dianu. Producenti su odbili koristiti novo krzno na snimanjima, iz arhivske kolekcije kostimografa Massima Cantinija Parrinija uzeli su vintage krznene i kožnate odjevne predmete, gotovo identične onima u kojima je Callas nastupala u operama ili nosila u svečanim ili privatnim prigodama.

'Maria' priča burnu, prekrasnu i tragičnu priču o životu jedne od najvećih opernih pjevačica na svijetu koja bi, da je poživjela, 2. prosinca proslavila 100. rođendan. 'La Divina', kako su je zvali, napustila nas je 16. rujna 1977.

Foto: Profimedia

Mariju Callas su i obožavali i osporavali, a niti jedan njezin javni ili privatni potez nije prošao neprimijećen. Poznata je po izjavi: 'Prvo ću izgubiti težinu, onda glas, a na kraju i Onassisa'. Bila je nenadmašna boginja opere, ali za života je primala više pokuda no pohvala. Uzdignute glave izdržavala je bolne kritike prvo odrastajući u okrutnoj i hladnoj obitelji, zatim pod brutalnim svjetlima pozornice. Najveću bol zadali su joj ljubavnici. Roditelji, George i Litsa, zarobljeni u iznimno nesretnom braku, prije Marije već su imali jednu djevojčicu, Yakinthi, zvanu Jackie, a njihov prvorođeni sin Vassilis umro je sa samo dvije godine.

Callas nikada nije oprostila majci

Obitelj je žarko željela još jednog sina, no rodila se Maria. Bili su razočarani, tijekom odrastanja nisu propustili dati joj do znanja da je neželjena. Posebice je majka otvoreno pokazivala da više voli njezinu stariju sestru, vitku i ljepšu Jackie. Bucmastoj, crnomanjastoj, kratkovidnoj Mariji nije posvećivala previše pažnje, dok nije uočila njezin glazbeni talent.

Foto: Profimedia

- Od pete godine, i tijekom svih godina kad sam se trebala igrati i uživati, mama me tjerala da pjevam i zarađujem. Nikad joj neću oprostiti što mi je otela djetinjstvo - godinama kasnije rekla je Maria Callas. Nesretni brak roditelja ipak se raspao kad je imala 14 godina. Sa sestrom i majkom Maria je otišla u Grčku. Bilo je to uoči Drugoga svjetskog rata, vrijeme u kojemu joj je život bio nesnosan. Majka je obje kćeri podvodila njemačkim i talijanskim vojnicima kako bi zaradile za hranu.

Okrutna i nemilosrdna, talent mlađe kćeri nije mogla 'ubiti'. Maria se nije htjela školovati na Državnom konzervatoriju u Italiji, pa kad je rat završio, vratila se u New York. Ipak, nije tamo dugo ostala. S jednim koferom došla je Napulj i upoznala Giovannija Battistu Meneghinija, bogatog industrijalca koji je od nje stvorio zvijezdu. Tad je Callas imala gotovo stotinu kilograma, okruglo lice i goleme grudi. Takva je kod Meneghinija probudila neobično suosjećanje. Ponudio joj je da će se brinuti o njoj.

Dvije godine kasnije bili su u braku. Njemu je bilo 54, a njoj samo 25 godina. Bila je na strogim dijetama, smršavjela je više od 30 kilograma i transformirala se u vitku ljepoticu. U braku su bili turbulentnih 12 godina, a u kasnije otkrivenim pismima Callas je o mužu pisala:

Foto: Profimedia

- Još me muči nakon što mi je oteo više od polovice novca stavljajući sve na svoje ime otkad smo se vjenčali... Bila sam budala što sam se udala za njega.

Privatni joj se život urušavao, a Maria je istodobno osvajala svjetske opere. Grčkog brodograditeljskog magnata, Aristotela Onassisa, upoznala je 1957. Ljubav se rodila na njegovoj jahti 'Kristina', na kojoj se elita tog doba zaputila na trotjedno krstarenje Mediteranom. Oboje su bili u braku.

U javnosti ju je vrijeđao

Onassis je bio opčinjen šarmom tad 32-godišnje dive i svaka njezina želja bila mu je kao zapovijed: kad je rekla da voli plesati, plesali su cijelu noć, kad je doznao da voli ruže, napunio je plesnu dvoranu ružama, kad je rekla da voli zabave, radio ih je samo njoj u čast…

Foto: Profimedia

Meneghini je sve to gledao, nije ni pokušao zaustaviti ih. Maria se zaljubila preko ušiju i čim se krstarenje završilo, zatražila je razvod. Meneghini je tad verbalno napao Onassisa, a ovaj mu drsko odgovorio: 'Koliko hoćete za Mariju? Pet ili deset milijuna?'.

Biografi pišu i da se jedne noći pojavio ispred njihove kuće i vikao: 'Došao sam ti uzeti ženu!'. Oboje su se brzo razveli i upustili u strastvenu romansu koja je podrazumijevala više bolnih slomova od istinske ljubavi. Onassis kao da se igrao s Marijom. Nestajao je, pa se vraćao uz velike geste, medene riječi i postupke.

Nerijetko ju je u društvu ponižavao, pričao joj da je glupa, predebela s velikim nosom. Jednom prilikom javno ju je pred svima osramotio govoreći joj da je dobra samo za krevet. Njihov odnos bio je pun suza, padova, prepreka, osveta i dramatičnih obrata. Iskupljivao se draguljima.

Foto: Profimedia

- Sve što zna o ženama dolazi iz kataloga draguljarske kuće Van Cleef & Arpels - rekla je jednom prilikom nakon što je doznala za jedan u nizu njegovih preljuba.

On je, pak, opet svratio i u Van Cleef & Arpelsu ostavio malo bogatstvo. Kupovao joj je nevjerojatne količine nakita. Draguljima ju je obasipao i njezin bivši suprug Meneghini. Diva je za sobom ostavila nevjerojatnu kolekciju, a zanimanje za njezinim nakitom ponovno se razbuktalo 2004. kad je aukcijska kuća Sotheby’s ponudila na prodaju 11 komada iz njezina sefa. Ta je prodaja opet pokrenula nagađanja tko zapravo posjeduje imovinu pjevačice, ali identitet vlasnika nije bio otkriven. Oko njezine imovine vodila se bitka za blagom, koje je u konačnici podijeljeno na pola; između obitelji Callas i Meneghinija.

Romansa malog, neuglednog bogatog Grka i slavne operne dive ostat će zapamćena kao jedna od najljepših, ali i najtužnijih ljubavnih priča. Željela je samo jedno: biti 'žena koja voli'. Bila je ovisna o njegovu dodiru i riječima, svu pažnju i energiju usmjerila je na Aristotela. On je znao biti neosjetljiv i krajnje brutalan. U gruboj, toplo-hladnoj igri s njom nije birao sredstva. Još manje pazio na njezine emocije. Jednom joj je obećao da će je konačno oženiti. Kad je ona je to priopćila novinarima, demantirao ju je, rugao se da su to 'dječje šale i njezine fantazije'. Slutnja da je druga žena ušla u njegov život bila je kap koja je prelila čašu.

Zazvonilo joj je kad je poželjela pridružiti mu se na krstarenju. Rekla mu je da dolazi, a on odgovorio da ne može jer na jahti ima posebnu gošću. Bila je to Jackie Kennedy. Iz novina je saznala da je ljubav njezina života oženila najpoželjniju udovicu tog doba i Maria je prvi put bila čvrsta u odluci da je među njima gotovo.

Mariu je smrt Onassisa shrvala

Onassis to nije ozbiljno shvatio. Govorio joj je da će se vidjeti ponovno. I, zaista, to nije bio kraj njihove veze jer Jackie mu je brzo postala naporna. Požalio je i pokušao se vratiti Callas. Ona mu je, željna ljubavi, ipak sve oprostila. Tabloidi su tih godina svako malo objavljivali fotografije kako ulazi u njezin stan, ali u njegovu zagrljaju nikad nije pronašla sreću. Posljednje godine Onassisova života obilježile su velike tragedije: smrt sina jedinca, poslovni krahovi, samoubojstvo bivše supruge, teška bolest, a Maria je, shvatio je tek tad, bila jedina svijetla točka. Potražio ju je, zvao je svojom 'jedinom istinskom suprugom'.

Foto: Profimedia

Unatoč boli, ljutnji i javnim sramoćenjima, došla mu je i taj posljednji put. Cijelu je noć probdjela uz njegov bolesnički krevet, a on joj je rekao da ju je volio na svoj način. Koliko je mogao. Te 1975. kad je preminuo, Onassis je u bolnicu sa sobom ponio njezin zadnji poklon - crveni Hermèsov pokrivač.

Kad je otišao, Maria je bila neutješna. Nije marila za sebe, postojala je samo njezina bol. Zatvorila se u svoja četiri zida i tugovala. Psihičke tegobe, nedijagnosticirana neurološka bolest i stravično izgladnjivanje napravili su svoje. Posljednje godine života provela je u stanu u Parizu, živeći na alkoholu i tabletama za spavanje, a tamo je 1977. i umrla od srčanog udara. 'Diva koja je umrla od slomljena srca' i nepunih 50 godina nakon smrti ostaje nepresušno vrelo inspiracije autorima svih umjetničkih grana. O njezinu je životu napisano čak 30 biografija.

- Bila je iznimno pokorna, što je sušta suprotnost njezinoj scenskoj verziji, divi Callas. A kad ste takvi, ne treba čuditi to da privlačite zlostavljače, među kojima su bili i Meneghini i Onassis, ali i njezini roditelji - rekla je Lyndsy Spence, autorica knjige 'Cast A Diva: The Hidden Life Of Maria Callas'.