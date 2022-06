'Divljaci' oduševili Beč i Zürich

Akcijska komedija Darija Lonjaka “Divljaci” krenula je na turneju europskim kinima. Nakon iznimno uspješnih gostovanja pred oduševljenom publikom u Beču i Zürichu, ekipa filma gostovat će u drugim europskim gradovima, u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji.

Tako će 19. lipnja “Divljaci” zabaviti publiku Frankfurta, Dortmunda, Berlina i Karlsruhea, istog dana film će se ponovno prikazati u Zürichu, a do 22. lipnja i u Winterthuru. U Beču “Divljaci” će se ponovno prikazivati do 18. lipnja.

Osim kod publike, “Divljaci” su iznimno dobro prošli i kod kritike. Od Hrvatske, preko Srbije, pa do BiH, kritika je pohvalila film i često ga uspoređivala sa srpskim blockbusterom “Južni vetar”. Iako “Divljaci” u Hrvatskoj, nažalost, nisu polučili tako velik instant-komercijalni uspjeh kao “Južni vetar”, zbog velikog otpora publike prema domaćoj produkciji, međunarodni interes za film raste, a još nije ni krenuo na svjetske filmske festivale...

- Ja sam samo htio da mi odemo na finale - kaže u jednoj sceni Jasmin, jedan od triju navijača hrvatske nogometne reprezentacije, kad je shvatio da su on i dva prijatelja upali u gadnu nevolju. Radnja se odvija 2018. u vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u Moskvi. I to baš uoči finalne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Francuske. U hrvatskim gradovima vlada opće ludilo, a to je ludilo ponijelo i naše glavne junake: Zolja (kojeg igra Alen Liverić), zatim Jasmin (kojeg igra Branko Janković) i Mali (kojeg igra Borko Perić) odluče se na pljačku kako bi nabavili novac za put u Rusiju. Bježeći od policije, prelaze granicu s Bosnom i Hercegovinom pa u šumi zalutaju u teroristički kamp.

- Ideja za ‘Divljake’ imala je nevjerojatnu evoluciju. Sve je krenulo od Velimira Grgića, koscenarista filma, koji se pojavio s kratkom premisom za, kako smo tad planirali, ‘low budget’ dramu - otac i sin odlaze u krivolov i, zalutavši, nesvjesno prijeđu granicu s BiH pa završe u kampu za obuku islamskih terorista. Kako smo već tad bili svjesni da je ideja provokativna i da nam HAVC vjerojatno neće podržati projekt, odlučili smo se za suradnju s jedinim nezavisnim filmskim avanturistom u Hrvatskoj, Jozom Patljakom. Njemu se ideja na prvu svidjela, ali nam je odmah rekao da, ako će on producirati film, u njemu mora biti minimalno jedna eksplozija automobila kako bi složio dobar trailer. Mene nije potrebno previše nagovarati da ubacim pokoju eksploziju u scenarij, tako da smo od psihološke drame vrlo brzo prešli u sferu akcije i horora, a ubrzo je prevladala komedija - rekao je Lonjak za tjednik Nacional.

