'Divna crna žena' se oglasila nakon verbalnih napada: 'Kićo je jedini koji me istinski volio'

Za sve vas koji ste me u ovom trenutku kritizirali zbog mojih komentara za Kiću i iz solidarnosti prema Miroslavu, a ne znate činjenice, počela je Mirjana objavu na Facebooku nakon što su je brojni 'hejteri' napali

<p>U petak nas je u 77. godini zauvijek napustio veliki pjevač i zabavljač, rock&roll; bećar <strong>Krunoslav Kićo Slabinac</strong>. Brojne kolege, prijatelji i članovi obitelji oprostili su se od Kiće, a oglasila se i njegova ‘divna crna žena’ <strong>Mirjana Antonović</strong>...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo Kićo Slabinac</strong></p><p>- Par dana prije nego što je trebao u bolnicu, Kićo me je zamolio da mu obećam da ćemo na nebu biti zajedno. Obećao mi je da će me nazvati čim otvori oči. Nažalost to se nije dogodilo, što je bilo veoma zabrinjavajuće. Mnogo će nam nedostajati, a posebno meni - napisala je Mirjana na društvenim mrežama. Pokušali smo stupiti s njom u kontakt, no kratko nam je tužnim glasom priopćila kako nema snage pričati.</p><p>No smognula je snage i opet se oglasila na Facebooku, revoltirana komentarima da se nema na taj način pravo opraštati od Slabinca. Pratitelji joj zamjeraju dugogodišnju sudsku borbu s Miroslavom Ilićem, u kojoj je pokušala dokazati da je on otac njezina sina Devina.</p><p>Ti komentari jako su je pogodili.</p><p>- Za sve vas koji ste me u ovom trenutku kritizirali zbog mojih komentara za Kiću i iz solidarnosti prema Miroslavu, a ne znate činjenice. Između Kiće i upoznavanja Miroslava je prošlo 15 godina. Kićo i ja smo bili veoma mladi, iskreno smo se voljeli, ali stjecajem okolnosti nismo mogli ostati zajedno. Kićo se i oženio i rastao - napisala je Marijana i odmah nastavila:</p><p>- Dok je bio u braku nismo bili u kontaktu. Kasnije smo se vidjeli i ponovo uspostavili prijateljsku vezu. Suprotno od Miroslava, Kićo je dobar čovjek i jedini koji me je u životu iskreno volio. Krivo mu je bilo što Devin sve te gadosti proživljava s Miroslavom i što Devin nije njegov sin. U suprotnom Miroslav nije pošten niti dobar čovjek. Zna da mu je Devin sin i laže čitav svijet, maltretirajući rođeno dijete. S kim bi vi radije bili na nebu, Kićom ili Miroslavom? - napisala je Mirjana.</p><p>Od svojeg voljenog oca oprostio se i Kićin sin <strong>Pavao </strong>(41), koji je ispričao kako nije mogao do tate u njegovim zadnjim danima.</p><p>- Tata je u jeku epidemije korone tjednima, ma mjesecima ležao u bolnici, a mi ga nismo mogli vidjeti, ni čuti, ni pogladiti po ruci, niti poljubiti. Iz bolnice su dolazile uglavnom loše vijesti, ali povremeno bi nam javili da je tata bolje, pa bismo se ponadali - ispričao je u razgovoru za Jutarnji List Pavao Slabinac.</p>