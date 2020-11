Kićina 'crna žena': Zamolio me da mu obećam da ćemo na nebu biti zajedno, nedostajat će mi

<p>Beograđanka <strong>Mirjana Antonović</strong>, koju je<strong> Krunoslav Kićo Slabinac </strong>opjevao u svojoj pjesmi 'Zbog jedne divne crne žene', oglasila se putem društvenih mreža povodom njegove smrti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo je Kićo Slabinac </strong></p><p>- Dragi moji prijatelji, javili su mi da je naš Kićo Slabinac preminuo. Danas smo izgubili veliku legendu, prijatelja, voljenu osobu i velikog čovjeka. Par dana prije nego što je trebao u bolnicu, Kićo me zamolio da mu obećam da ćemo na nebu biti zajedno. Obećao mi je da će me nazvati čim otvori oči. Nažalost, to se nije dogodilo, što je bilo veoma zabrinjavajuće. Mnogo će nam svima nedostajati, a posebno meni. Izražavam sućut njegovoj obitelji - napisala je. </p><p>Kićo je otkrio svojedobno da je Mirjana bila njegova mladenačka ljubav i da je bio ludo zaljubljen u nju.</p><p>- Naša ljubav trajala je 4-5 godina. Bila je to ljubav na daljinu. Ona je bila u Americi, gdje smo se i upoznali kad sam bio na turneji. Satima smo pričali noću kad je telefon bio jeftiniji i letio sam k njoj u New York, imao sam apartman za nas dvoje. No nakon nekoliko godina Mirjana me ostavila. Kako je napisala u svojoj knjizi, shvatila je da se iz naše veze neće ništa roditi. Niti je meni bilo ići u Ameriku niti njoj doći ovdje - govorio je Kićo.</p><p>Pogodilo ga je što ga je ostavila. U svojoj knjizi je napisala da je to napravila teška srca jer Kićo je bio njena prava ljubav. Nakon 40 godina našli su se 2018. na sladoledu u Zagrebu.</p><p>Prihvatio je njezin poziv na sladoled jer je zaključio kako je glupo da toliko godina ne razgovaraju.</p><p>- Sve smo znali jedno o drugome, ali nismo nikad pričali - govorio je Kićo.</p><p>Podsjećamo, glazbenik <strong>Krunoslav Kićo Slabinac</strong> preminuo je jutros u 6.50 sati u bolničkoj sobi zagrebačkog KBC-a u kojoj je ležao već tri mjeseca. Imao je 76 godina. </p>