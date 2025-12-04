Divovski parfem sa zlatnim listićima od 6,1 milijun eura iz Guinnessa ostao neprodan

U novoj epizodi emisije 'Cash or Trash' gledatelji su imali prilike vidjeti tri potpuno različita predmeta – od luksuznih naušnica s rubinima do najvećeg parfema na svijetu s Guinnessovim rekordom – koji su pokazali da je u svijetu prodaje i procjena samo nebo granica. Prva prodavateljica bila je 38-godišnja Nina iz Zagreba, specijalist ekonomskih znanosti, koja je na procjenu donijela naušnice koje joj je poklonio prijatelj. „One nisu moj stil, pa bih voljela saznati njihovu vrijednost i možda ih prepustiti vlasnici koja bi ih više nosila nego ja“, rekla je Nina. Procjenitelj Ilam potvrdio je da je riječ o ručno izrađenom komadu s pravim rubinima i vrlo kvalitetnom izradom te je naušnice procijenio na 770 eura, što je Ninu ugodno iznenadilo.

U sobi trgovaca ponude su se kretale od 100 do 650 eura, no Nina nije željela pristati na iznos ispod 850 eura. Nakon kratkog pregovaranja, naušnice su ipak pripale Lani za 825 eura. „Svidjele su mi se na prvu, a priča koju imaju dala im je poseban efekt“, rekla je Lana, dok je Nina dodala da je aukcija bila vruća, ali i jako uspješna.

Foto: NOVATV

Najveće iznenađenje epizode priredio je poduzetnik Dejan iz Čakovca, koji je na procjenu donio najveći parfem na svijetu – bočicu od 616 litara ispunjenu s 500 tisuća zlatnih listića i upisanu u Guinnessovu knjigu rekorda. „Ovaj parfem nitko ne može kopirati jer ga je stvorila sama priroda“, rekao je Dejan. Prema Guinnessovoj procjeni, njegova vrijednost iznosi 6,1 milijun eura.

Ilam je ponudio sasvim drugačiji pogled. „Definitivno u parfemu nije pravo zlato. Da i jest, tih nekoliko grama ne bi bitno utjecalo na cijenu. Kod procjene bih išao u smjeru poslovne ideje. Ako imate muzej i 70 posjetitelja dnevno po 10 eura, u deset godina to je oko dva milijuna eura. Ja ovaj parfem osobno ne bih dao ispod 2,1 milijun eura“, rekao je.

Foto: NOVATV

Unatoč velikoj znatiželji i brojnim pitanjima, trgovci nisu dali ponude više od 500 eura, stoga parfem nije pronašao novog vlasnika. „To može biti dobar poslovni projekt, ali treba ozbiljna analiza“, istaknula je Borna, a Dejan je poručio: „Mišljenja sam i stava da uvijek morate slijediti svoje snove kakvi god oni bili.“

Epizodu je zaključila Božica iz Oroslavlja, koja čuva tradiciju rodnog kraja. Na procjenu je donijela je pasirku i pliticu, predmete koji su se godinama nalazili u njezinoj obitelji. Pliticu je Ilam procijenio na 30 eura, a pasirku na 15 eura.

No, u sobi trgovaca Božica je svojom jednostavnošću i iskrenošću osvojila kupce te je za oba predmeta uspjela dobiti više od iznosa na koji su procijenjeni. Ponude za pasirku kretale su se od 5 do 25 eura, a naposljetku je prodana Ivanu za potonji iznos. Za pliticu su trgovci ponudili između 10 i 55 eura, a najvišu je ponudu dao Denis, kojem je ovaj tradicijski predmet otišao u ruke.

Božica je nakon prodaje istaknula koliko joj je važno što su predmeti iz njezine obitelji izazvali interes trgovaca. „Sretna sam jer sam uspjela podijeliti i isprezentirati tradiciju svog kraja. Ponosna sam na to“, poručila je Božica.

Nova epizoda donijela je zanimljive procjene i predmete kakve dosad još nismo vidjeli, a nove priče čekaju gledatelje već u sljedećoj epizodi Cash or Trasha na Novoj TV!