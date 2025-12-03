Antikni novčanik u 'Cash or Trashu' prodan za 170 eura, a drvena lampa postigla 750 eura

U novoj epizodi 'Cash or Trasha' tri prodavatelja predstavila su svoje predmete, a trgovci su se nadmetali ponudama koje su se kretale od vrlo skromnih do iznenađujuće visokih iznosa.

Prvi prodavatelj bio je Davor Hojski, umirovljenik iz Varaždina koji za sebe kaže da je kolekcionar te da godinama skuplja razne predmete, zbog čega sada želi polako smanjiti svoju zbirku. Na procjenu je donio novčanik za kovanice ukrašen zlatom. „Radi se o jednom predmetu koji se koristi još danas, pronađen je na sajmištu, bio mi je interesantan, dopao mi se i kupio sam ga. Stoji mi doma u vitrini godinama i sad bih ga prodao“, rekao je Davor.

Procjenitelj Ilam Shuhani objasnio je da se radi o iznimno pedantnom radu visoke preciznosti te da je predmet u vrlo dobrom stanju. „Vidim natpis koji kaže da je novčanik patent, ali nema odobrenje francuske vlade. Takva se oznaka primjenjivala od sredine 19. stoljeća do 1968. godine, ali ovaj predmet nije iz tog perioda. Po stilu i načinu izrade, posebno u kombinaciji sa zlatom, smještam ga u razdoblje između 1880. i 1900. godine“, objasnio je Ilam, te procijenio novčanik na 195 eura.

U sobi trgovaca nudilo se između 20 i 170 eura, a novčanik je na kraju prodan Gangsteru za 170 eura. „Mislim da je Gangster zadovoljan, ja baš i nisam, ali u redu, barem da je netko zadovoljan“, rekao je Davor nakon prodaje.

Sljedeća prodavateljica bila je 45-godišnja Etela Mišić, obrtnica iz Matulja pokraj Opatije, koja je donijela lampu od izrezbarenog drveta. „Ovaj predmet me odmah osvojio svojom energijom“, otkrila je, a njezina osobna procjena bila je između 700 i 1000 eura.

Ilam je objasnio da lampa prikazuje mladića koji u ruci drži rog izobilja, što je bio čest motiv u umjetničkim prikazima. „Mislim da je ova lampa izrađena oko sredine 20. stoljeća“, rekao je te procijenio njezinu vrijednost na 800 eura.

U sobi trgovaca ponude su se kretale između 100 i 750 eura, a lampa je naposljetku prodana Lani za potonji iznos. „Etela je donijela lampu koja mi se na prvu svidjela, taj kič i cijeli stil odmah su mi privukli pažnju“, rekla je Lana. Etela je bila zadovoljna ishodom i dodala: „Zadovoljna sam što sam je prodala kolegici.“

U završnom dijelu epizode predstavio se Mario Sokolić, obrtnik i umjetnik iz Varaždina, koji već trideset godina gradi vlastiti dvorac i u njemu smješta svoj muzej. Donio je mač za koji kaže da ga je tražio petnaest godina. „Prošle godine mi je uletio u kolekciju, a kupio sam ga od kolekcionara koji ga je nabavio u nekom dvorcu. Taj mač se koristio u borbi na Klisu i borbi protiv Osmanlija“, ispričao je.

Ilam je naglasio da je riječ o schiavoni, povijesnom tipu mača. „Ono što vidim na njoj je jednostavniji tip izrade, a samim time što je jednostavnija znači da je starija. Ova schiavona konkretno potječe iz perioda između 1600. i 1650. godine“, pojasnio je. Mario je očekivao 2500 eura, dok je Ilam procijenio vrijednost na 1200 eura.

Kupci su nudili između 50 i 900 eura, no ponude nisu bile zadovoljavajuće, stoga je Mario odlučio zadržati mač. „Za ovakav komad očekivao sam puno više, makar onoliko koliko sam ja dao na njega, a oni nisu bili ni blizu“, rekao je.

Nova epizoda donijela je zanimljive predmete i vrlo različite ishode, a nove priče i neočekivane procjene gledatelji će otkriti u sljedećoj epizodi Cash or Trasha na Novoj TV.