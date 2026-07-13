DJ Hardwell: Obožavam se vraćati u Hrvatsku, ovdje su svi kao obitelj. Čast je biti dio toga

Nizozemski DJ i glazbeni producent Hardwell (38), pravim imenom Robbert van de Corput, kazao je za Dnevnik Nove TV kako mu je Ultra Europe postala posebna tradicija i da se zbog atmosfere i publike uvijek veseli povratku u Hrvatsku.

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- Prije svega, volim Hrvatsku. Ovdje se svi drže zajedno kao obitelj, već je gotovo tradicija da godinama zatvaram Ultra festival ovdje u Europi, u Hrvatskoj. Velika mi je čast biti dio toga. Uvijek se odlično provedem kad sam ovdje, tako da je odgovor jednostavan – volim se vraćati - kazao je Hardwell koji je dva puta proglašen najboljim DJ-em svijeta i otkrio kako tijekom setova improvizira.

- Znam samo kako ću otvoriti i zatvoriti set. Sve između toga uvijek improviziram. Mislim da mi upravo to čini posao puno zabavnijim - objasnio je i dodao da iza njegova posla stoji mnogo odricanja te da ne vidi obitelj i prijatelje toliko često koliko bi želio.

- Ne želim se žaliti. Sam sam izabrao posao iz snova i jako sam ponosan na njega. Ovo je najbolji posao na svijetu jer mogu gledati ljude koji su sretni i pritom stvarati glazbu. Na tome sam stvarno zahvalan - kazao je Hardwell za Novu TV.