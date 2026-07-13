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ODLIČNO SE PROVODI

DJ Hardwell: Obožavam se vraćati u Hrvatsku, ovdje su svi kao obitelj. Čast je biti dio toga

Piše 24sata,
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DJ Hardwell: Obožavam se vraćati u Hrvatsku, ovdje su svi kao obitelj. Čast je biti dio toga
Split: Druga večer Ultra Europe Festivala, DJ Hardvel | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Nizozemski DJ otkrio je kako se uvijek rado vraća na Ultru radi odlične atmosfere i publike. Kaže kako na pozornici uvijek improvizira. Zna kako će otvoriti i zatvoriti set, a sve između odluči po osjećaju, tijekom svirke

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Nizozemski DJ i glazbeni producent Hardwell (38), pravim imenom Robbert van de Corput, kazao je za Dnevnik Nove TV kako mu je Ultra Europe postala posebna tradicija i da se zbog atmosfere i publike uvijek veseli povratku u Hrvatsku.

POGLEDAJTE GALERIJU: Evo kako je bilo na Ultri 

Split: Treća večer Ultra Europe festivala Treča večer Ultra Europe Festivala. Na fotografiji: Nastup DJ-a Armin Van Buuren.
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Prije svega, volim Hrvatsku. Ovdje se svi drže zajedno kao obitelj, već je gotovo tradicija da godinama zatvaram Ultra festival ovdje u Europi, u Hrvatskoj. Velika mi je čast biti dio toga. Uvijek se odlično provedem kad sam ovdje, tako da je odgovor jednostavan – volim se vraćati - kazao je Hardwell koji je dva puta proglašen najboljim DJ-em svijeta i otkrio kako tijekom setova improvizira. 

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- Znam samo kako ću otvoriti i zatvoriti set. Sve između toga uvijek improviziram. Mislim da mi upravo to čini posao puno zabavnijim - objasnio je i dodao da iza njegova posla stoji mnogo odricanja te da ne vidi obitelj i prijatelje toliko često koliko bi želio. 

- Ne želim se žaliti. Sam sam izabrao posao iz snova i jako sam ponosan na njega. Ovo je najbolji posao na svijetu jer mogu gledati ljude koji su sretni i pritom stvarati glazbu. Na tome sam stvarno zahvalan - kazao je Hardwell za Novu TV.

Split: Druga večer Ultra Europe Festivala, DJ Hardvel
Split: Druga večer Ultra Europe Festivala, DJ Hardvel | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

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