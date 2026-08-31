Obavijesti

Galerija

Komentari 6
OPET PROVOCIRA

FOTO Uh, kakav prizor! Bujna Claudia kleknula u tangicama

Baci pogled preko ramena, pjevao je neprežaljeni Toše Proeski u hitu 'Pratim te', a upravo je tu pozu ovoga puta odabrala i Claudia Rivier. Kleknula je na kauč, okrenula leđa kameri i preko ramena uputila zavodljiv pogled
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Uh, kakav prizor! Bujna Claudia kleknula u tangicama
Na sebi je imala oskudni nude body s potpuno otvorenim leđima i dubokim izrezima koji su naglasili njezine obline. | Foto: Instagram
1/20
Na sebi je imala oskudni nude body s potpuno otvorenim leđima i dubokim izrezima koji su naglasili njezine obline. | Foto: Instagram
Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026