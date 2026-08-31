FOTO Uh, kakav prizor! Bujna Claudia kleknula u tangicama

Baci pogled preko ramena, pjevao je neprežaljeni Toše Proeski u hitu 'Pratim te', a upravo je tu pozu ovoga puta odabrala i Claudia Rivier. Kleknula je na kauč, okrenula leđa kameri i preko ramena uputila zavodljiv pogled
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Na sebi je imala oskudni nude body s potpuno otvorenim leđima i dubokim izrezima koji su naglasili njezine obline.
| Foto: Instagram
Na sebi je imala oskudni nude body s potpuno otvorenim leđima i dubokim izrezima koji su naglasili njezine obline. |
Foto: Instagram
Na sebi je imala oskudni nude body s potpuno otvorenim leđima i dubokim izrezima koji su naglasili njezine obline.
| Foto: Instagram
Claudia se ni nekoliko dana ranije nije previše zamarala slojevima. Tad je odabrala crni čipkasti komplet s halterima, visokim čarapama i prozirnim rukavicama te uz njega poručila kako su 'najbolje stvari u životu jednostavne'.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
A nedavno se od ovih visokih temperatura rashladila u kristalno čistom moru.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Stajala je u plićaku okrenuta leđima prema kameri, a zatim zavodljivo pogledala preko ramena. Dugu crnu kosu skupila je u visoki rep, dok su sunce i tirkizno more odradili ostatak ljetne kulise.
| Foto: instagram
More je ubrzo zamijenila cestom i crvenim sportskim motorom. Na njega je sjela u crnom čipkastom bodiju s dubokim dekolteom te visokim čipkastim čarapama.
| Foto: Instagram
Claudia Rivier, odnosno 'bujna Slavonka' kako joj tepaju fanovi, postala je poznata zahvaljujući svojim prirodnim oblinama i bujnim grudima, što je privuklo pažnju i svjetskih medija.
| Foto: Instagram
Otvoreno je govorila o svom tijelu te ultrazvukom dokazala da su njezine grudi prirodne, bez ikakvih umjetnih dodataka poput silikona.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Claudia je objasnila da je veličina njezina poprsja rezultat debljine i građe tijela, te da joj to ne predstavlja fizički problem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram