Djevojka domaćeg glumca oštro o 'Superstaru' i komentarima: 'Nije sve prikazano, izrezali su'

Kopiranje linka Vokalne sposobnosti u drugoj audicijskoj emisiji 'Superstara' pokazala je i Sara Spinčić. Riječ je o mladoj majci, koja je 2021. rodila sina Leona, prvo dijete koje je dobila s domaćim glumcem Lujom Kunčevićem (33). Ona je i zagrebačka glazbenica, koja pjeva prateće vokale Željku Bebeku (77). Osvrnula se ona sada na audicijsku emisiju i na komentare gledatelja. NIJE ZADOVOLJILA ŽIRI Djevojka domaćeg glumca nije prošla u Superstaru: 'Tu se radi o prokletstvu pratećeg vokala' - Čim sam izašla iz studija Superstara nije prošla minuta već su me krenuli ispitivati. Na 3. intervjuu po redu dobila sam i pitanje 'Hoćeš li se zbog ovoga prestati baviti glazbom', ne znam hoće li taj dio biti igdje prikazan isto kao što nije bila prikazana Filipova promjena mišljenja kad je rekao da bi promijenio svoje 'ne' u 'da', međutim očito, nisu mu dali, ali želim poručiti svima mladima/starijima - nitko i ništa, ničiji komentar Vas ne može odvratiti od onoga što volite i u čemu ste dobri. Pogotovo kada je riječ o situaciji gdje netko drugi odlučuje koje stvari iz konteksta će biti prikazane široj masi,a koje izrezane - započela je.



- Krajnji rezultat utječe na komentare gledatelja,ali zašto bi komentari utjecali na Vas kad Vi znate pozadinu priče? Također, znamo da se masa vodi najistaknutijim komentarom, u ovom mom slučaju to je bio komentar o 'prokletstvu back vokala'- dodala je. Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sarita (@sarashine_) - Frendica mi je poslala naslov 'Pohvalila se, ali to joj nije pomoglo', ono što meni nije pomoglo je činjenica da ozvučenje nije bilo kakvim sam ga trebala, pa da, priznajem i čujem i sama da sam bila 'tanka' na nekim mjestima + tek sam na snimci skužila da jedan dio nisam uopće otpjevala/'nagazila' kako sam planirala jer sam toliko razmišljala o ozvučenju da to jednostavno nije bilo izvedivo.Tu je krenula određena doza tzv.treme jer nit je prirodno nastupati pred četvero ljudi koji te u jednoj minuti ocjenjuju na Tv-u, a pritom ne čuješ ni sebe ni matricu kako treba - nastavila je. Osvrnula se i na činjenicu da pjeva prateće vokale Bebeku. - A to da sam back Bebeku je stvar koju oni znaju od prve predaudicije tako da to nije moja pohvala te nisam ni rekla da se samo time bavim. Vjerujem i da bi bolje prošlo da se to nije znalo - napisala je na društvenim mrežama. Foto: RTL Sari je oplela i po gledateljima koji su komentirali njezin izgled. - Dragi komentatori očito ste svi odjednom postali visoki stručnjaci za glazbu, a zapravo ste samo nezadovoljni sami sobom kad imate potrebu javno širiti negativu ,jer jednako je onih koji šire pozitivu, ali to naprave tako da te zaustave na cesti pa ti uljepšaju dan ili pošalju poruku privatno. Jedan negativan komentar povuče sve ostale pa se to tako širi i sad više nije stvar ni u pjevanju nego o izgledu/stilu. 'Nažalost moram priznat da je lijepa pa ću proširit da je cijela umjetna' - a da se malo baviš svojim izgledom? Ja sam sa svojim zadovoljna - objasnila je. - Ljudi dragi, 'da je sreće bilo' imali biste malo više poštovanja prema svakom od natjecatelja. Izvrijeđajte koliko hoćete, ali realno nemate hrabrosti kao mnogi od kandidata. Komentirate skriveni iza ekrana i fejk profila. Prošlo je i boljih i gorih od mene po prikazanim dijelovima audicija, ali stvarno mislim da bi bilo dosta jer vidim da se ekipa svađa ispod objava o meni i mojoj audiciji sa doslovno 300 komentara koje iskreno nisam planirala ni pročitati dok mi nisu poslani - nastavila je. Foto: RTL - Btw, za koji misle da mi je stil 'jeftin' - Severini je bio top, ali kako nisu prikazali njeno, naravno da će Vaše mišljenje ići u negativnom smjeru. P.S.Kombinezon je dizajnerski i apsolutno prekrasan. I da, nije jeftino, ali se isplati, samo nemojte javno obući ni najljepšu kreaciju ako Vas se u bilo kojem smislu ocjenjuje, a da Vaš 'nastup' ne ovisi isključivo o Vama - zaključila je Sara na društvenim mrežama. Prisjetimo se, Sara nije prošla u sljedeći krug natjecanja.